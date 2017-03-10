PKK’nın yakıp yıktığı o kentlerde bakın neler değişti?

HDP ve DBP’li belediyelere atanan belediye başkanvekilleri kısa sürede halkla kucaklaşmayı başardı. Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman, Van ve Siirt’te yatırımlar hız kazandı, yıllardır hizmete susayan bölge insanı hizmetle tanıştı.

Teröre destek verdikleri iddiasıyla kayyuma devredilen belediyelerde, hizmet dağıtımında çifte standart uygulandığı sokaklarda sıkça ifade ediliyor. DBP belediyeciliği döneminde, HDP'ye oy vermeyenler, hatta Kürt olmayan nüfus kendisine karşı ayrımcılık uygulandığını dillendiriyor. İşe alımlarda, ihalelerin dağıtılmasında aranan kriterler hep "siyasi" olmuş. Belediyenin sosyal yardımları bile "belli bir kesime" dağıtılmış. Ayrımcı uygulamalar halkın büyük tepkisine yol açmış.

BEKLENTİLER YÜKSEK

Aynı zamanda kamu çalışanı olan kayyumlardan beklenti bu nedenle yüksek. İdeolojik belediyecilik yerine sosyal belediyeciliğin uygulanması halkın önceliği durumunda.

Konuştuğumuz kayyumların önemli bir kısmı önceki belediye yönetimlerine doğrudan bir eleştiri getirmekten kaçındı. Daha çok icraatlarını, geleceğe dair planlamalarını anlattılar. Ancak sokaktaki halk, eski yönetimlerin nasıl çalıştığını biliyor.

MAAŞIN ÇOĞU ÖRGÜTE

Hizmet alımları için açılan ihaleleri hep aynı firmalar almış. İddiaya göre; bu firmaları il veya ilçelerdeki KCK komiteleri belirliyor. Örgüte müzahir olan veya rant için "haraç" vermekten çekinmeyen firmalar, önce bu komitelere gidiyor. İhaleyi alan firma KCK komitelerine verdiği haracın mislini ise işçiden, halktan geri alıyor.

HALK MEMNUN

Örneğin, taşeron işçi alımlarında 2000 TL ile ihale alınmasına karşın, işçiye 600-900TL arası bir ödeme yapılıyor. Aradaki ciddi farkın bir kısmı dolaylı olarak örgüte aktarılmış oluyor. Atanan kayyumlarla birlikte yeni bir dönem başlamış. Kendini ötelenmiş hisseden kesimler yeni dönemde icra edilen "sosyal belediyecilik"ten memnun olduklarını gizlemiyor. Sokaklar, kafeler gözle görülür bir biçimde canlanmış. Bölge adeta bir şantiyeye dönmüş, her yerde harıl harıl bir çalışma göze çarpıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinde temizlik hizmeti sunuyor. Büyükşehir Belediyesinin ekipleri, 10 ilçenin tamamında yol, kaldırım, asfalt ve yeşillendirme gibi çalışmalarını aralıksız yürüyor.

KAYYUMA HERKES EŞİT MESAFEDE

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, çalışmalarını "Toplumun her kesimine ve noktasına ulaşmaya çalışıyoruz. Siyasi bir kimliğimiz olmadığı için de her kesime aynı mesafedeyiz. Marjinal kesimlerin belediyeye olan ilgilerini artırmak için pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bizi yönlendiren halkın ihtiyaçları ve talepleri" diye özetledi. Mardin Valisi Mustafa Yaman, Büyükşehir belediye Başkanvekili olarak atandıktan sonra alt yapı ve sosyal belediyecilik çalışmalarına hız verdi. 3 aylık süre içinde yapılanlar özetle şöyle:

* 50 kişinin istihdam edildiği Mardin Masa'da halkın sorunları ve talepleri alınarak, çözüme kavuşturulması yoluna gidiliyor.

* 1300 aileye hiçbir ayrım yapılmaksızın gıda yardımı yapıldı.

* Yaşlıların evde bakım hizmetleri, engellilerin Cuma namazına

götürülmesi sağlandı.

* Ulaşımı rahatlatmak için 250 km soğuk, 500 km sıcak asfalt yapılması için çalışmalara başlandı. Köylere bağlantılı grup yollarının tamamı sıcak asfalt yapılacak.

* Devlet Hastanesi'ne gelenlere her sabah sıcak çorba dağıtılıyor. Günlük 1500 kişiye bu hizmet veriliyor.

* Kentin ihtiyacını karşılayacak çok katlı otopark inşaatına başlandı.

* Başta Artuklu Merkez olmak üzere her ilçeye semt pazarları yapılacak.

* Sokak hayvanlarının bakımı, rehabilitasyon merkezi kuruldu. Burada sokak hayvanlarının bakımları ve aşıları yapılıyor.

* KHK kapsamında işten çıkarılan 400 personelin yerine İş Kur aracılığıyla üniversite mezunu çalışanlar istihdam edildi.

* Belediye mezarlığı rehabilete edildi.

Siirt Belediyesince, 2 yıl önce tamamlanmasına rağmen hizmete alınmayan otobüs terminali yapılan çalışma ile hizmete girerken, PKK'lı teröristlerin saldırısı nedeniyle bir süre önce Şırnak, Cizre ve Nusaybin'den gelerek kente yerleşen terör mağduru 106 aileye gıda ve giyim yardımında bulunuldu.

SİİRT SPOR ÜSSÜ OLACAK

Siirt Belediyesince, 2 yıl önce tamamlanmasına rağmen hizmete alınmayan otobüs terminali yapılan çalışma ile hizmete girerken, terör mağduru 106 aileye gıda ve giyim yardımında bulunuldu. Kentin 3 farklı noktasında yaklaşık 10'ar dönüm arazi üzerinde 3 gün pazar, 4 gün otopark olarak kullanılacak alanlar oluşturulması için proje geliştirildi. 20 halı saha, tenis kortu ve basketbol için çalışma, yüzme havuzlu 4 spor kompleksi için de girişimde bulunuldu.

TAŞERON DEVRE DIŞI

Başkanvekili Cumali Atilla'nın önemli icraatlarından birini yaklaşık 2 bin 500 çalışanın taşeron işçilerin maaşlarını ödemek olmuş. Taşeron firmaları devre dışı bırakarak doğrudan ödemeyi çalışanlara yaparak, önemli bir mağduriyeti gidermiş.

Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, altyapı, spor tesisleri, geleneksel pazarın rehabilite edilmesi, parklar, sinemanın yeniden yapılması, şehir içi ulaşım için 70 milyon liralık proje hazırladıklarını söyledi.

'BİZİ ONLARA BIRAKMAYIN'

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Cumali Atilla, vatandaşların mevcut uygulamalardan duyduğu memnuniyeti çarpıcı bir örnekle anlattı.

Atilla özetle şunları söyledi: "Konuştuğum insanlar, 'başkan Allah sizden razı olsun. İyi ki geldiniz. Bizi onlara bırakmayın. Kentimiz daha temiz artık' dediler. Şiddet ortamı bitti ancak güvenli bir ortam şart."

ÇÖP DAĞLARI KALKTI

"Kentimizin toplanmayan çöp sorununu çözdük. Çalışanlarımız sahada. Vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda hafif raylı sisteme geçmeyi planlıyoruz. Ulaşım ana planı kapsamında kentte 14 kilometre uzunluğundaki raylı sistemi hayata geçireceğiz. Dış krediyle yapacağız, yaklaşık 450 milyon TL maliyeti olacak."

HASTA YAKINLARI İÇİN

"Aynı şekilde 1100 km asfalt yapacağız, bunun için 270 milyon TL kaynak ayırdık. 18 duraktan oluşacak raylı sistem Sur ilçesi Dağkapı'dan başlayarak, Kayapınar ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sona erecek."

Ayrıca, Diyarbakır'a şehir dışından gelen hasta yakınları için 400 yataklı yer tahsis edildi. Doğum yapan kadın ile bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Hoş geldin Bebek Projesi" başlatıldı. Yaklaşık 6 bin aileye sosyal yardım yapıldı.

ÜCRETSİZ ULAŞIM

Mezarlıklara giden vatandaşlar için ücretsiz ulaşım hizmeti veriliyor. Yine DİSKİ tarafından 3 ayda bir suya yapılan artış iptal edildi.Maaşlarını zamanında alamayan 2 bin 500 kişinin sorunu çözüldü. Silvan Belediyesi 'nce ilçede 5 mahallede spor kompleksi kurulması ve 5 bin 700 fidan dikilmesi için çalışma başlatıldı.

90 YILLIK SORUN BİTTİ

BATMAN Belediyesi ekipleri, kent genelinde asfalt, yol yapım, yol açma, kilitli parke taşı, orta refüj ve kaldırım yenileme çalışması başlattı. Gercüş ilçesinde 90 yıl sonra 24 saat kesintisiz içme suyu sağlanması için çalışma başlatıldı. Altyapı, spor tesisleri, parklar, sinema ve şehir içi ulaşım için 70 milyon liralık proje hazırlandı. 7 milyona mal olacak otogar için de kollar sıvandı.

SU YOKLUĞU SONA ERECEK

Şırnak adeta yeniden imar ediyor. Su ve kanalizasyon şebekesi yapım ihalesi yapıldı. 51 milyon liraya mal olacak çalışma, gelecek ay başlayacak. 105 km. yola sıcak asfalt dökülecek, 83 dönümlük arazi mesire yeri olacak. (Star)