Hain yaverin ‘ilk kez gördüm’ yalanı tutmadı

Muğla’daki, Erdoğan’a suikast davasında eski Cumhurbaşkanı Yaveri Ali Yazıcı’yı, “Hayatımda ilk kez gördüm” diye söz ettiği Yarbay Emin Güven’in ifadesi yalanladı. Güven: Yazıcı bana ‘Eğer Erdoğan’ın yerini bulamazsanız ben bir bahaneyle arar nerede olduğunu öğrenirim’ dedi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, suikast için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı oteli basan darbeci askerlerin yargılandığı Muğla'daki davanın sanıklarından, eski Cumhurbaşkanı Başyaveri Albay Ali Yazıcı'nın, "Muhafız Alayı'ndan çıkarken yanıma gelen ve kendisini, 'Emin yarbay' olarak tanıtan tanımadığım bir kişi, 'Komutanım ben de Antalya'ya gideceğim. Sizinle gelebilir miyim' diyerek arabama bindi. Bunu nasıl izah edeceğimi bilmiyorum ama Emin yarbayı ilk defa gördüm. Ben arabayı kullanırken benim cep telefonumu karıştırmaya başladı" dediği yarbay, darbe girişiminden sonra Ankara'da tutuklanan Yarbay Emin Güven çıktı.



'DİREKSİYONDAYDIM'

Yarbay Güven'in dosyada yer alan ifadeleri ise Yazıcı'yı yalanladı. Yarbay Güven ifadesinde "Aralarında Ali Yazıcı'nın da bulunduğu 5-6 kişi, masada, üzerinde Marmaris yazan uydu görüntüleri ve krokileri inceliyorlardı. Konuşmalarına göre Cumhurbaşkanı'nın yeri öğrenilecek ve bir ekip gidip alacaktı. Ancak tam yerini bilmiyorlardı. Krokiler de Cumhurbaşkanı'nın olabileceği muhtemel yerlerdi. Ali Yazıcı, Cumhurbaşkanı'nın yerini öğrenip, koordinatını, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'na giren Özel Kuvvetler'in başında bulunan Albay Fırat Alakuş'a bildirmekle görevliydi. Ali Yazıcı bana "Eğer yerini öğrenmede sıkıntı yaşarsak ben Cumhurbaşkanı'nı arayıp, 'Sayın Genelkurmay Başkanımız aradı, size iletmek üzere bir zarf verdi. İçinde Paralel Yapı ile ilgili çok önemli bilgiler var' derim. Bu bahaneyle ulaşabiliriz' demişti" diyor. Ali Yazıcı Antalya'ya gittikleri aracı kendisinin kullandığını söylemesine rağmen, Yarbay Güven ise, "Aracı ben kullanıyordum. Hatta eve uğrayıp tabancamı da aldım" dedi. Yazıcı'nın ifadesinde "Emin Yarbay, 'Komutanım Çiğli'ye gidelim' dedi. İlk defa oraya gittim" demesine rağmen, Yarbay Güven, "Yolda telefonla Cumhurbaşkanı'nın yanından aradığını düşündüğüm kişilerle konuştu ve asıl niyetini gizlemek için 'Antalya'da maç yapılacak, bakmaya gidiyorum' dedi. Daha sonra yine Cumhurbaşkanı'nın yanından arayanlarla görüşürken deşifre olmamak için 'Öyle mi olmuş, vah vah' şeklinde sözler söyledi. Muğla'ya girmek üzereyken Ali Yazıcı'yı arayan bir kişi, 'İşler karıştı, Çiğli'ye gidin' dedi. Gece yarısı Çiğli Askeri Üssü'ne ulaştık." şeklinde ifade verdi. Bu arada bir kişi gizli tanık olarak ifade vermek için mahkemeye başvuruda bulundu.