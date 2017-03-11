Moskova’da bahar havası

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin’in 2 saat 40 dakikalık zirvesinde askeri, siyasi ve ekonomi alanında işbirliklerinin artırılması mutabakatına varıldı. Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin beklentilerini dile getirdi: İkili ilişkilerin önündeki tüm engeller kalkmalı. PYD’nin Moskova’daki faaliyetlerine son verilmeli

Türkiye ile Rusya arasında 24 Kasım 2015'te yaşanan uçak krizinin ardından iki ülke ilişkilerinin normalleştirilmesi sürecinde en üst düzey zirve dün Moskova'da gerçekleştirildi. Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) altıncı toplantısı için Moskova'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk olarak Kremlin Sarayı'nda baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e "değerli dostum" diye hitap ederek, ÜDİK toplantısının bölgede Türkiye ile Rusya'nın etkinliğini artıracağını söyledi.

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE MÜJDE!



ARTIK 'NORMALLEŞTİK'

Yaklaşık 2 saat 40 dakikalık baş başa görüşmeden sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Bu görüşmenin başında açıklamalarda bulunan Erdoğan, iki ülke arasında önemli bir adım atıldığını belirterek, "Siz de uygun görürseniz bugünden itibaren resmi açıklamalarımızda da normalleşme tabirini kullanmaktan vazgeçelim. Zira o günlerin geride kaldığını düşünüyoruz" dedi.



SURİYE'DE AKAN KANI DURDURMALIYIZ

Erdoğan, Putin ile Suriye ve terörle mücadele konusunda değerlendirmelerini paylaştığını belirterek, "Akan kanın durması, Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması için hepimize önemli görevler düşüyor. Terörle mücadele alanında yakın eşgüdüm halinde hareket etmemiz büyük önem taşıyor. İlgili makamlarımız bu konudaki istişarelerini yakın zamanda gerçekleştirecekler. Suriye'de DEAŞ'a karşı sergilediğimiz kararlı tutumu diğer terör örgütlerine karşı da göstermeliyiz. Bu bakımdan PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin Moskova'daki faaliyetlerine son verilmesini özelikle bekliyoruz" diye konuştu.

ERDOĞAN: RUSYA'DAN ÖZELLİKLE BEKLİYORUZ



FETÖ UYARISI YAPTI

FETÖ ile mücadeleyi de gündeme getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu konudaki hassasiyetinize müteşekkiriz. Ancak bu örgütün başka isimler altında, farklı anlamlarda gizlice faaliyet yürütme yöntemini gayet iyi uygulayabildiğini akıldan çıkarmamak lazım. Moskova ve St. Petersburg'da bu örgütle iltisaklı kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli adımları atacağınıza inanıyorum." Erdoğan, Putin'i 22 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne de davet etti.



BU DOSTLUĞU KİMSE BEKLEMİYORDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kremlin'de gerçekleştirdiği zirve öncesinde "Bunu belirtmek çok hoş" ifadesini kullanarak, "Askeri kurumlarımız ve istihbarat teşkilatlarımız düzeyinde bu kadar güven içeren ve etkili bir diyalog kurulmasını kimse beklemiyordu. Moskova böyle olduğu için çok memnun. İlişkilerimizin hak ettiği seviyeye çıkması için aktif biçimde çalışıyoruz" dedi.

RUSYA İHRACATTA YASAĞI KALDIRDI



ANKARA'YA GAGARİN MOSKOVA'YA YUNUS EMRE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019'un karşılıklı olarak kültür ve turizm yılı ilan edildiğini belirterek, "Bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerin halklarımızın birbirini daha yakından tanımasına imkân sağlayacağına inanıyorum. Gerek Moskova'da bir Yunus Emre heykelinin dikilmesi olayı, gerekse Rusya'nın ilk astronotunun (Yuri Gagarin) Ankara'da bir heykelinin dikilmesi olayı da bu noktada atılacak önemli adımlardan biridir" dedi. Erdoğan, Moskova Türk Kültür Merkezi'nin faaliyete başlaması için hazırlıklar tamamlandığı takdirde başka bir üst düzey ziyarette bu merkezin açılışını yapabileceklerini söyledi.



7 AYDA 4'ÜNCÜ BULUŞMA

Türkiye ile Rusya arasında 2010'da oluşturulan ÜDİK mekanizmasının altıncı toplantısının 15 Aralık 2015'te yapılması planlanmış, ancak uçak krizinden dolayı zirve gerçekleşmemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçen yıl 12 Haziran Rusya Günü dolayısıyla Rusya Federasyonu Başkanı Putin'e bir kutlama mesajı göndererek başlattığı normalleşme süreci, 9 Ağustos 2016'da St. Petersburg'da düzenlenen görüşmeyle devam etti. Ardından 3 Eylül 2016'da Çin'deki G-20 Zirvesi'nde bir araya gelen iki lider, 10 Ekim 2016'da İstanbul'daki 23. Dünya Enerji Kongresi'nde de görüşmüştü. Erdoğan ve Putin'in dünkü buluşması, 7 ay içinde gerçekleşen dördüncü yüz yüze görüşme oldu.





8 BAKANLI KREMLİN ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Savunma Bakanı Fikri Işık, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan eşlik etti.