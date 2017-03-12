Avrupa’nın bir kez daha maskesi düştü

Almanya ve Avusturya’nın faşizan uygulamalarına dün Hollanda’nın da eklenmesi Türk siyasileri Avrupa’ya karşı ortak tepkide buluşturdu: Yapılanlar kabul edilemez

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli: Bir kez daha aslında tarih tekerrür ediyor. Görülen manzara şudur. Avrupa bir kez daha suçüstü yakalanmıştır, maskeleri bir kez daha düşmüştür. Avrupa demokrasinin beşiği falan değildir. Ne yaparsa yapsınlar, kim devreye girerse girsin sonuçta korkunun ecele faydası yok. Bu millete diz çöktüremediler. Bundan sonra da bu millet yolunda yürümeye devam edecek" Türkiye olarak bunun altında kalmayız.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker: Bu başlı başına bir basiretsizlik örneğidir. Bir diplomatik en hafif nezaketsizlik örneğidir. Daha vahin durum şudur. Demokrasi çoğulculuk insan hakları ve hukukun üstünlüğü Avrupa'nın değerleridir. Açıkça taraf tutmaktır. Türkiye'deki referanduma hayırdan yana oluyorlar. Hayır çıkmasında Hollanda'nın çıkarı ne? ... Türkiye ile bu şekilde bir meydan okumaya girmek bu ülkelere hiçbir şey kazandırmaz. Bu çılgınlığa bir an önce son vermeleri gerekiyor... Gerekli adımları atacağız. İslamofobi düşüncelere ırkçı eğilimlere yabancı düşmanlığı oyunlarına girmişler. Aşırı uçlardaki kanatlar onları yönlendiriyor.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik: Hollanda Başbakanı, Almanya Dışişleri Bakanı gelsinler Yumurtalık'ta buyursunlar miting yapsınlar. Yumurtalık halkı onların kamu güvenliğini sağlar, bundan da çekinmez, gelsinler demokrasiyi burada öğrensinler, demokratik kültürü burada öğrensinler.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: Bunlar bir sonraki adım olarak herhalde hayır kampanyasına başlayacaklar. Bakın hayır kampanyalarına karşı hiçbir blokaj söz konusu değil" Bu tutum ve davranışlar Avrupa'nın ifade özgürlüğüyle çelişiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: Bu iki yüzlü tavrı biz unutmuyoruz, hiç de yadırgamıyoruz üstelik. İnşallah biz güçlü olacağız. Onların tek anlayacağı dil bu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: İfade Özgürlüğüne darbe, kınıyoruz.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Nefretle kınıyorum, kabul edilemez.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Demokrasiyi savunanlar böyle bir şey yapamazlar. Asla bunu doğru bulmuyoruz, yanlış.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Bu kabul edilemez bir karar, kınıyorum.