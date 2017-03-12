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'da engellenen Bakan Kaya, Türkiye'ye döndü

DHA
  • Giriş Tarihi: 12.3.2017 09:46 Güncelleme Tarihi: 12.3.2017 10:28
Hollanda'da engellenen Bakan Kaya, Türkiye'ye döndü
Hollanda'da engellenen Bakan Kaya, Türkiye'ye döndü

tarafından Almanya'ya sınırdışı edilen Kaya, Köln'den Türkiye'ye döndü.

Almanya'dan kara yolu ile 'ya gecen ve 'da konvoyu durdurularak toplantı yapması engellenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı , saatlerce yol ortasında bekletildikten sonra Almanya'ya geri gönderildi. Ayni şekilde kara yoluyla Almanya'ya intikal eden Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, sabah saatlerinde Könl-Bonn Uluslararası Havalimanı'ndan özel uçakla Türkiye'ye döndü. Köln'de, çok sayıda Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) yöneticisi ve ellerinde Türk bayrağı ile alana gelen vatandaşlar tarafından uğurlandı.