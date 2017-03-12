Hollanda'da engellenen Bakan Kaya, Türkiye'ye döndü

Hollanda tarafından Almanya'ya sınırdışı edilen Kaya, Köln'den Türkiye'ye döndü.

Almanya'dan kara yolu ile Hollanda'ya gecen ve Rotterdam'da konvoyu durdurularak toplantı yapması engellenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, saatlerce yol ortasında bekletildikten sonra Almanya'ya geri gönderildi. Ayni şekilde kara yoluyla Almanya'ya intikal eden Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, sabah saatlerinde Könl-Bonn Uluslararası Havalimanı'ndan özel uçakla Türkiye'ye döndü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Köln'de, çok sayıda Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) yöneticisi ve ellerinde Türk bayrağı ile alana gelen vatandaşlar tarafından uğurlandı.