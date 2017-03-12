Başbakan Binali Yıldırım: En ağır şekilde cevap verilecek

Başbakan Binali Yıldırım Yalova'da referandum çalışmaları kapsamında organize edilen programda halka hitap etti. Yıldırım gündemin sıcak konusu Hollanda makamlarının skandal kararına ilişkin de konuştu ve 'En ağır cevap verilecek' dedi. İşte Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

"Biz büyük Türkiye diyoruz. Bazıları hala küçük olsun bizim olsun diyorlar. Biz daha istikrarlı bir Türkiye hayal ediyoruz. Onlar hayaline bile karşılar. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 2023 hedeflerini ve daha ötesini gerçekleştirelim diyoruz. Onlar Türkiye'nin bugün geldiği noktayı bile anlamaktan aciz kalıyorlar. Cumhuriyetimiz 1923'te kuruldu. Üzerinden 94 yıl geçti. 100'e 6 yıl kaldı. 19. hükümetin kurulması gereken 94 yılda 65 hükümet kuruldu. Darbeler, muhtıralar, anlaşmazlıklar. Ortalama ömrü 1.5 yıl oluyor bir hükümetin. Bu sürede kim ne iş yapabilir? Hizmet başka bahara kaldı yıllarca.





Başbakan Yıldırım: "Asla engel olamayacaksınız."

Bize demokrasi dersi verenlerin diktatörce uygulamalarını izliyoruz. Bazı Avrupa ülkeleri her nedense vatandaşlarımızla buluşmamızdan rahatsız oluyor ve buna yasaklar getiriyorlar. Açık açık buradan söylüyorum. Siz bunu yapmakla HAYIR kampanyasına destek oluyorsunuz. Onlarda HAYIR demek serbest EVET demek yasak! Bu Avrupa'nın demkokrasisine büyük zarar veriyor. Teröristler Avrupa'da elini kolunu sallayarak gezecek her türlü propagandayı yapacak gıkın çıkmayacak. Bakanlar vekiller gidince onlara izin vermeyeceksin. Yok öyle yağma! ne yaparsanız yapın. Vatandaşlarımızla buluşmamıza asla engel olamayacaksınız.

"CEVABI EN AĞIR ŞEKİLDE VERİLECEK"

Şimdi bakıyoruz bu değişikliğe HDP, FETÖ, ALMANYA, HOLLANDA, PKK karşı. Bu işte bi yanlışlık var demek ki. Sandıkları tıka basa dolduracak hakettikleri cevabı vereceğiz. Hollanda'nın bütün Uluslararası diplomatik kuralları hiçe sayarak bakanımızın seyahat özgürlüğünü engellemiş ve ülkeyi terk etmeye zorlamıştır. Şunu herkes bilmelidir. Türkiye bunun cevabını en ağır şekilde verecektir. Gereken ne ise yapılacaktır.

VATANDAŞLARIMI UYARIYORUM

Ben yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza diyorum ki tahriklere sakın ha kapılmayın. Provokasyonlara gelmeyin. Buna vereceğiniz en güzel cevap 16 Nisan'da EVET demektir.

Bu değişimden Türkiye kazanacak. Millet kazanacak. Lider ülke Türkiye için EVET diyeceğiz.