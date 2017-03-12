CHP’li başkanın kooperatif oyunu

Balıkesir Erdek’te CHP’li Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, başkanı olduğu kooperatiften yaptığı usulsüzlük nedeniyle ihraç edildi. Sarı kooperatifteki yedek üyeleri istifa ettirip eşini yönetim kuruluna seçtirdi

16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinde "tek adam" eleştirileri ve propagandası yapan CHP'nin Erdek ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın ilçedeki bir kooperatifte söz sahibi olmak için yaptıkları ilçede büyük yankı uyandırdı. Balıkesir bölgesinin en önemli ekonomik kurumlarından Marmarabirlik'e bağlı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin yönetim kurulu başkanlığını yapan Sarı, mali tabloları basına ve sosyal medyaya sızdırınca usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldı.







YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkemede suçlu bulunan Sarı'nın Marmarabirlik'teki yönetim kurulu üyeliği düşürüldü. Bu arada uyanık başkan, 6 yedek üyeyi istifa ettirip, kooperatif üyesi olan kendi eşi Özlem Sarı'nın yönetim kurulu üyeliğine atanmasını sağladı. Sarı'nın eşini bölgenin en önemli kurumuna başkan yapabilmek için yönetim kurulu üyesi olarak ataması tepkiye neden oldu.









DEMOKRASİ VE HUKUKTAN DEM VURUYORDU

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İlgen, her fırsatta demokrasi ve hukukun üstünlüğünden bahseden ve tek adamlığa karşı olduğunu ifade eden Hüseyin Sarı'nın, görevden azledilmesinin ardından kişisel hesaplar yaptığını belirterek, "Eski Başkanın, kooperatif seçimlerinde yönetim kurulu yedek üyeliğine seçilen Erdekli saygın insanların onurunu hiçe sayarak, kooperatifi de düşünmeden seçimle gelen bütün üyelerin istifasını almış olması, 5 bin ortak adına onur kırıcı ve hakaretvari bir davranıştır.







BİR SKANDALA İMZA ATTI

Ardından Erdek Ticaret Odası Başkanlığı görevini üstlenen eşi Özlem Sarı'yı yönetim kuruluna atama ile alması da bir skandaldır. Bu konuyu Erdek Kooperatifi'nin sahibi olan 5 bin ortağın ve Erdek halkının vicdanına sunuyorum. Zeytin üreticileri bunların umurunda bile değil, küçük olsun ama bizim olsun mantığındalar" dedi. İlgen, CHP'li Hüseyin Sarı'nın, eşini kooperatife başkan yapmak için yönetim kuruluna atadığını ancak mevzuata takıldığı için henüz Özlem Sarı'nın başkanlık koltuğuna oturamadığını söyledi.



DARBE TWEETİ

15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece "TRT'de işlem tamam" tweeti atan CHP'li Hüseyin Sarı hakkında soruşturma açılmıştı.