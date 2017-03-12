Demokrasiye faşist saldırı

Bornova Küçükpark’ta ‘evet’ kampanyası için yürüyüş yaparak broşür dağıtan kadınlar, TGB üyesi oldukları öğrenilen bir grubun saldırısına uğradı. Kadınların üzerine yürüyen saldırganlar, ellerindeki broşürleri alıp yırtarak yere attı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş için 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna sayılı günler kala İzmir'de demokrasiye yakışmayan bir olay yaşandı. Bornova Küçükpark'ta bir grup, 'evet' kampanyası için yürüyüş yaparak broşür dağıtan kadınlara saldırdı.

İZMİR'DE AK PARTİLİ KADINLARA İĞRENÇ SALDIRI!

SAYGI DUYMAK ZORUNDALAR

'Evet' propagandası yapan kadınlara öncülük eden AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Gözde Keskin, vatandaşlardan büyük ilgi gören 'evet' kampanyası çalışmaları sırasında böyle bir saldırıya maruz kalmalarının kendilerini üzdüğünü ve şaşırttığını dile getirdi. Herkesin demokrasiye saygı duyması gerektiğini dile getiren Gözde Keskin, "Kadınlarımızla birlikte Bayraklı ve Bornova'da referandum çalışmaları kapsamında Genel Merkezimiz tarafından hazırlanan 'evet' broşürlerini dağıttık.



Bornova Küçükpark'a geldiğimizde bir grup önümüzü keserek bize hakaretler yağdırdı.

Broşürlerimizi zorbalıkla elimizden alıp yırtarak yere attılar. Biz bu saldırılar karşısında yılmadan çalışmaya, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin vatandaşlarımıza ve ülkemize kazandıracaklarını anlatmaya, herkesten güçlü Türkiye'ye 'evet' demelerini istemeye devam edeceğiz. Böyle saldırılar bizi yıldıramaz. Herkes demokrasiye saygı duymak zorunda" diye konuştu.

SALDIRGANLARI CHP SAHİPLENDİ

CHP Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kavalar, evet kampanyası için broşür dağıtan kadınlara saldıran zorbalara sahip çıktı. Polisin kadınlara saldıranlarla ilgili işlem yapmasına tepki gösteren Kavalar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırganlar için "İlçemizde Evet propagandası yapanları İzmir Marşı söyleyerek protesto eden öğrenci kardeşlerimiz" ifadesini kullandı. Kavalar'ın bu tavrı tepki çekti.

Yeni Asır / EMİRHAN ERGEN