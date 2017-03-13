Avrupa ve köpekleri!

Her fırsatta Türkiye’ye demokrasi dersi vermeye kalkanların maskesi düştü. Hollanda’da önceki gece Türklere yapılan insanlık dışı muamele Avrupa’nın faşizme boyun eğdiğinin en net fotoğrafıydı

Hollanda polisi, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya destek vermek için toplanan Türk vatandaşlarına hunharca müdahalelerde bulundu. Hollanda polisi, Bakan Kaya'yı eskortla bölgeden uzaklaştırdıktan sonra, binlerce Türk vatandaşına orantısız güç kullanıldı.

HOLLANDA TÜM 'HAYIR KAMPANYALARINA' İZİN VERDİ

Türk vatandaşlarının üzerine TOMA araçlarıyla tazyikli su sıkılan müdahalede, çok sayıda polis köpeği de kullanıldı. Vatandaşlardan bazıları polis köpeklerinin saldırısına uğrarken, arbede sırasında bazı göstericiler aldıkları darbeyle bilincini yitirerek yere düştü. İnsanlık dışı müdahalede 7 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, yaralı sayısının çok daha fazla olduğunu söyledi. Hollanda polisinin basın sözcüsü Patricia Wessels, 12 kişinin polisin emrine uymadıkları için gözaltına alındığını söyledi.

POLİSİN 'TAŞ' YALANI

Saatlerce Başkonsolosluk önünde Bakan Kaya'yı bekleyen vatandaşları suçlayan Wessels, polislere taş atılması sonucu konsolosluğun etrafında hasar oluştuğunu ileri sürdü. Polis sözcüsü, yaralananların durumu hakkında bilgisi olmadığını, müdahalede bir polisin de elinin kırıldığını iddia etti. İstanbul ve Ankara'daki Hollanda konsoloslukları önünde toplanan vatandaşlar da sabaha kadar demokrasi nöbeti tutarak faşist uygulamalara tepkilerini gösterdi.

HOLLANDA POLİSİ GURBETÇİLERE SALDIRDI

HOLLANDA BASINI ALGI OPERASYONU YAPTI

Hollanda basını, diplomatik dokunulmazlık, fikir özgürlüğü, seyahat hakkı gibi kavramları unutarak, yaşanan vahşeti ayaklanma ve polise saldırı olarak gösterdi. Dünya medyası ise Avrupa'nın ortasında demokrasiyi katledenlere karşı adeta üç maymunu oynadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türklere saldırıyı 'Wilders'ın Köpekleri' başlığıyla Twitter'da paylaştı.

SABAH VE AHABER MUHABİRLERİNE SALDIRDILAR

Türkiye'nin Rotterdam'daki Başkonsolosluğu önüne gazeteci kimliğiyle yaşananları haberleştirmek için giden SABAH muhabiri Mehmet Solmaz ve aHaber muhabiri Fatih Özyar, polisin faşist saldırısına maruz kaldı. Üzerine köpeklerle gelen polisler Fatih Özyar'ı copladı. Atlı polislerin saldırdığı Mehmet Solmaz yaşadıklarını şöyle anlattı: Yere düşürdüğüm çantamı alırken gözlerimi kaldırdığımda karşımda atı gördüm. Polise birçok kez basın kartımızı göstermemize rağmen müdahaleyi sürdürdüler. Polis köpeklerinden kaçtık. Yayın hakkımızı zorla elimizden aldılar.

HOLLANDA POLİSİ, A HABER MUHABİRİNE SALDIRDI!