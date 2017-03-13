CHP'nin Kilis teşkilatı Ak Parti'ye geçti

Kilis'te, CHP'den istifa eden 40 kişi, düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nda gerçekleştirilen törende, CHP yönetiminden istifa eden 40 kişiye yeni rozetlerini AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat ve Hilmi Dülger ile İl Başkanı İzzet Toprak taktı.

İl Başkanı Toprak, yaptığı konuşmada, CHP yönetiminden istifa eden bir grup vatandaşın AK Parti'ye katılım sağladığını belirtti.

Bugünkü meselenin siyaset ve parti meselesi olmadığını ifade eden Toprak, şunları kaydetti:

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖNDERLİĞİNDE TÜRKİYE GEREKENİ YAPACAKTIR"

"Arkadaşlar, ülkenin ve çocuklarımızın geleceği için özellikle de son 2 günde artan insani baskının üzerine partimize katılım sağladılar. Doğrunun, gerçeğin AK Parti'de, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde olduğunu anladıkları için buradalar. Bugün Avrupa'nın lalesi Hollanda'da olan işler bugünün meselesi değil. Bunlar geleceğin meselesi. Gelecekte büyük ve güçlü Türkiye'yi görüyorlar. Bütün dertleri, davaları bu. Vatandaşımızı o kurt köpeğine ısırtan insan, köpeği aşağılamak istemiyorum ama ondan daha alt seviyede bir yaratıktır. Bunun cevabını Türkiye verecektir. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye gerekeni yapacaktır. Bu konuda teşkilat olarak kanımızın son damlasına kadar ülkenin ve reisimizin yanındayız."

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DÜŞMAN OLANLAR BİZE DOST OLAMAZ"

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye üye olan Selçuk Karlangıç da bir insanın doğru yolda bulunup bulunmadığını kötü insanların yönüyle anladığını belirterek, "PKK, HDP, CHP, Amerika ve Avrupa'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşman olduğunu" söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşman olanların kendilerine dost olamayacağını ifade eden Karlangıç, "Onların düşmanı bizim dostumuz olacak. Dolayısıyla AK Parti, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletvekillerimiz ve bu teşkilata gönül veren herkes bizim dostumuz. Bundan sonra biz de dostlarımızın yanında olacağız." diye konuştu.

Şemsi Arslan da CHP'nin şimdiye kadar yürütmüş olduğu politikasını yanlış bulduğu için AK Parti'ye geçmeye karar verdiğini belirterek, Türkiye'nin geleceği adına böyle bir karar aldığını kaydetti.