'Evet’ deyip CHP’den istifa etti

Adıyaman’ın Besni ilçesinin eski Belediye Başkanı Fahri Serter, 16 Nisan’da yapılacak olan referandumda ‘evet’ diyeceğini belirtti, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifa dilekçesini CHP Besni İlçe Başkanlığına ilettiğini belirten Fahri Serter, ülkemizin büyüyüp güçlenmesini istemeyen, iç ve dış güçlere karşı bugün daha da kenetlenip bir ve beraber olunması gerektiğini kaydetti.







Referandumda 'evet' diyeceğini ve bundan dolayı partisinden istifa ettiğini açıklayan eski Belediye Başkanı Fahri Serter, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan ile görüştüğünü sözlerine ekledi.



Fahri Serter, "Bölgemizde sınırlar yeniden çizilmeye çalışılıyor. Bu durumdan güçlü olarak çıkmak için güçlü bir devlete sahip olmamız gerekiyor. 16 Nisan'da yapılacak olan referandum bir seçim veya parti meselesi değildir. Güçlü ve bağımsız bir Türkiye için 23 ve 24. dönem Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Erdoğan bizden destek istedi. Ben de sayın vekilimle aynı görüşleri paylaştığımı belirttim. 16 Nisan'da yapılacak olan ve ülkemizin geleceğine yol gösterecek referandum öncesi, millet ve devletten yana tavrımızı göstermek için şahsım ve dostlarımla devletimizin, milletimizin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. 16 Nisan sabahı koalisyonsuz, istikrarlı ve güçlü bir Türkiye için 'evet' diyeceğimizi kamuoyuna açıklıyorum" dedi.