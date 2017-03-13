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Genel Başkanı Yapıcıoğlu: EVET diyoruz

AA
  • Giriş Tarihi: 13.3.2017 16:32
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: EVET diyoruz
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: EVET diyoruz

" sürecinde tavrımızı açıkladık. Parti olarak 'evet' diyeceğimizi belirttik. Bu kararımızın arkasındayız ve sandıktan 'evet' çıkmasını istiyoruz. Bunun için de bizim sözümüzle hareket edenlere veya bizden bir bekleyenlere açıkça sandığa gidip oylarınızı 'evet' olarak kullanın diyoruz"

HOLLANDA'NIN YAPTIĞI REZALET

Hür Dava Partisi () Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik skandal tavırlara ilişkin, "Yaşanan tamamen bir rezalettir. Bir diplomatik nezaketsizlikten ziyade uluslararası diplomatik bir terbiyesizlik olarak isimlendirebileceğimiz belki diplomasi tarihinde görülmemiş ve karşılaşılmamış olaylar yaşandı." dedi.

EVET DİYORUZ

Yapıcıoğlu, da yüzde 55 civarında evet çıkacağını tahmin ederek, şunları kaydetti:

"Sürekli sahadayız. Referandum sürecinde tavrımızı açıkladık. Parti olarak 'evet' diyeceğimizi belirttik. Bu kararımızın arkasındayız ve sandıktan 'evet' çıkmasını istiyoruz. Bunun içinde bizim sözümüzle hareket edenlere veya bizden bir bekleyenlere açıkça sandığa gidip oylarınızı 'evet' olarak kullanın diyoruz."