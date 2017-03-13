İmha edilen üniformadan "F serisi 1 dolar" çıktı

FETÖ'nün darbe girişimi gecesi Eğirdir Dağ Komando Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığı'ndaki 700 Harbiyeli öğrenciyi darbecilere destek için Ankara'ya götürmek isteyenlerin arasında bulunan eski Tabur Komutanı tutuklu Yarbay Mustafa Kayar'ın üniformasının imha edilmesi sırasında, kıyafetindeki cep ajandasında "F serisi 1 dolar" bulundu. Darbeci askerler için hazırlanan iddianamede, Kayar'ın Harbiye öğrencilerinin Ankara'ya gönderilmesi sürecinde aktif olarak çalıştığı, darbeden önceden de haberinin olduğu belirtiliyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Dağ Komando Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığındaki 700 Harbiyeli öğrenciyi darbecilere destek için Ankara'ya götürmek isteyenlerin arasında bulunan eski Tabur Komutanı tutuklu Yarbay Mustafa Kayar'ın üniformasının imha edilmesi sırasında, kıyafetindeki cep ajandasından "F serisi 1 dolar" çıktı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Dağ Komando Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığı'ndaki 700 Harbiyeli öğrenciyi darbecilere destek için Ankara'ya götürmek isteyen 27 sanık hakkında hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanıklardan komutanlığın eski Tabur Komutanı Yarbay Mustafa Kayar ile ilgili yeni detaylara yer verildi.

İddianamede, darbe gecesi baştan itibaren darbe girişiminden haberi bulunduğu ve darbe girişiminin planlayıcısı olduğu değerlendirilen tutuklu sanıklardan Kurmay Başkanı Devran Çetinkaya'nın izinli olmasına rağmen kışlaya gelerek Kayar'dan harp okulu öğrencilerinin Ankara'ya taşınması için araç hazırlanması yönünde talimat verdiği belirtildi.

Kayar'ın o andan itibaren harp okulu öğrencilerinin Ankara'ya nakli için aktif olarak çalışmaya başladığına değinilen iddianamede, rütbesi ve konumu itibarıyla zanlının verilen emrin darbe girişimine hizmet ettiğini bilecek durumda olduğu vurgulandı.

- Harbiyeliler Ankara'ya ne için gittiklerini biliyorlardı

İddianamede, tutuklu sanıklardan eski Yüzbaşı Salih Kolcu'nun tabur içtima alanında Harbiyeli öğrencilere yüksek sesle "Ankara'da darbe olduğunu, ordunun yönetime el koyacağını, kendilerinin de Ankara'ya gideceklerini" belirttiği ifade edilerek, Harbiyelilerin Ankara'ya hangi amaçla götürüldüklerini bildiğine işaret edildi.

FETÖ/PDY üyesi olduğuna ilişkin deliller değerlendirildiğinde, şüpheli Mustafa Kayar'ın darbe girişiminden önceden haberinin olduğu ve olay gecesi de Eğitim Merkezi Nöbetçi Amiri olmasının tesadüfi olmayacağının değerlendirildiği kaydedilen iddianamede, şüphelinin bu aşamada Harbiyelilerin sevkine iştirak ettiği, Harbiyelileri taşıyan araçların kışla dışına çıkması sürecine müdahil olarak, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu işlediğinin anlaşıldığına dikkat çekildi.

- Üniforması yakılırken bulundu

TSK ile ilişiği 27 Aralık 2016'da kesilen sanık Kayar'a ait askeri üniformaların yakılmak suretiyle imhası sırasında, askeri kıyafetinin cebindeki cep ajandasının içinden bir adet "F" serisi 1 dolar çıktığı da iddianamede yer aldı.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin askeri kariyeri, kurmay olması, Komutan ve Karargah Subaylığı Sınavını (KOMKARSU) kazanması, yurt dışı görevleri alması ve erken terfiler alması hususlarının mensuplarını kritik görevlere getiren ve diğer kişilere göre niteliklerini artırmaya çalışan FETÖ'cü yapılanma içerisinde olduğunu gösterdiği, idari hakim olarak görev yapmakta olan eşi Ülkü Öner Kayar'ın da FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklanmış olması da şüphelinin, üyesi olan kadın hakimlerin ancak örgüt üyesi birisiyle evlenmesine izin veren FETÖ/PDY'nin üyesi olduğunun başka bir delili olduğu anlaşılmaktadır."