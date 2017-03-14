Fatih Portakal o geceyi bakın nasıl yorumladı

Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan siyasi krizi değerlendiren Portakal'dan skandal açıklamalar...

Hollanda'nın faşist tavrı, Türkiye'de sağduyulu herkes tarafından tepkiyle karşılandı. Türkiye karşıtlığını kendilerine iş edinen "içimizdeki Hollandalılar" ise gerçek yüzlerini göstermeye devam ediyor. Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Türkiye ile Hollanda arasındaki siyasi krizi canlı yayında "Bana vatan haini diyebilirsiniz ama Türkiye'de kabahatli. Birilerinin de bunu söylemesi gerekiyor." ifadelerini kullanırken sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılaştı!

'BANA VATAN HAİNİ DİYEBİLİRSİNİZ AMA'