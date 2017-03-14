İlk ders 15 Temmuz

Kara Harp Okulu’nda 2016-2017 eğitim-öğretim yılı açılış töreni, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminden 7 ay 26 gün sonra düzenlendi; ilk ders hain darbe girişimi oldu

Kara Harp Okulu'nun yeni eğitim- öğretim yılı açılış törenine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak da katıldı. İlk dersi bir süre önce atanan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu verdi.



"LAYIK OLDUKLARI YERDELER"

Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller, "Ülkemizi hain emelleri doğrultusunda, sonu bilinmez karanlıklara mahkûm etmek isteyenler layık oldukları yerlerdedir. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa edecek olanlar ise kalplerindeki heyecanla şu anda buradalar, Gabar Dağı'ndalar, El Bab'dalar" dedi.



İLK DERS AFYONCU'DAN ...

Kara Harp Okulu'nun 2016-2017 eğitim- öğretim yılı ilk dersi, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından "Atatürk'ün askeri ve siyasi dehası" üzerine verildi.

Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği konser verdi ve harbiyeli öğrencilerin rol aldığı "Atatürk ve Milli İrade" adlı sahne gösterisi yapıldı. Sahne gösterisinin son bölümünde 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerin fotoğrafları Türk bayrağı zemininde ekrana yansıtıldı ve sahneye çıkan harbiyeliler "Şanlı bayrağın ebediyen dalgalanacağına" namus sözü, "Türk milletinin ebediyen hür yaşayacağına" asker sözü, "Şehit kanıyla sulanmış bu kutsal vatana" da Atatürk sözü verdiklerini haykırdı.



ÜST DÜZEY KATILIM

Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, komutanlar ve Harbiyeli öğrenciler katıldı.