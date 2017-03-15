Avrupa Faşistler Birliği!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal eden, Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya insanlık dışı davranışlarda bulunan Avrupa ülkeleri tam bir faşizm örneği sergiliyor. Hollanda Başbakanı Mark Rutte çevresinde adeta kenetlenen Avrupa ülkeleri faşizm birliği gibi hareket etti:

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Hollanda'ya destek verdi.

AB Mogherini ve Hahn hukuku ihlal eden Hollanda'ya destek verirken, itidal çağrısı yaptı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg taraflara yumuşama çağrısı yaparken, hukuku ihlal eden Hollanda ile hukuka uyan Türkiye'yi aynı kefeye koyarak yanlış yaptı.

Danimarka, Başbakan Yıldırım'ın programını iptal etti.

Avusturya Şansölyesi Christian Kern "Hollanda'daki gibi uygulama yapacağız" dedi. Tüm bu skandallardan kendine pay çıkaran Hollanda'daki ırkçı siyasi Geert Wilders, faşizmin Avrupa'daki öncüsü oldu.



KÖLN'DE İFTİRA ANITINA ONAY

Almanya'da Köln Büyükşehir Belediye Başkanlığı, sözde Ermeni soykırımı anıtı için onay verdi. Müslümanlara ait bir bölümün de Lehmbacher Weg Mezarlığı'na dikilecek anıta tepki gösteren Köl Türkleri Dayanışma ve İnisiyatif Platformu Sözcüsü Levent Taşkıran, "Bu siyasi kararı tanımıyoruz" dedi.



Selva ÜNAL