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Engin Ardıç: Unutun artık şu işini

  • Giriş Tarihi: 15.3.2017 09:46
Engin Ardıç: Unutun artık şu AB işini
Engin Ardıç: Unutun artık şu AB işini

Engin Ardıç bugünkü yazısında Birliği ve Türkiye'nin kodlarındaki uyumsuzluğa dikkat çekerek 'nin her şeyi açık açık söylemek için Erdoğan'ın kesin zaferini beklediğini belirtti. İşte Ardıç'ın AB analizinden öne çıkanlar:

Laf kalalığına dalmayalım, Hollanda meselesinin bütün ayrıntılarını biliyorsunuz. Duygusal da davranmayalım, duygu seli çağlayan oldu döküldü.
Her işte bir hayır vardır: Bizim Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin de bize göre olmadığı iyice ortaya çıktı.

Ya ne olacağını sanıyordunuz? Tarih boyunca Batı'nın "zıddı" olagelmiş Osmanlı ülkesi, Batı'ya nasıl eklemlenecekti? "Cumhuriyet yaldızı" ancak kendimizi kandırmamızı sağlıyordu. Bu , 1699 yılında başlamış olan Osmanlı bozgununun da son noktası sayılacaktı:

Tam teslimiyet!

Göreceksiniz, çok yakında Türkiye'nin "tam üyelik adaylığını" da donduracaklar.

Bu adımı atmak için 16 Nisan'da Erdoğan'ın kesin zaferini bekliyorlar.

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UNUTUN ARTIK ŞU AB İŞİNİ