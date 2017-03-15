Engin Ardıç: Unutun artık şu AB işini

Engin Ardıç bugünkü yazısında Avrupa Birliği ve Türkiye'nin kodlarındaki uyumsuzluğa dikkat çekerek AB'nin her şeyi açık açık söylemek için Erdoğan'ın kesin zaferini beklediğini belirtti. İşte Ardıç'ın AB analizinden öne çıkanlar:

Laf kalabalığına dalmayalım, Hollanda meselesinin bütün ayrıntılarını biliyorsunuz. Duygusal da davranmayalım, duygu seli çağlayan oldu döküldü.

Her işte bir hayır vardır: Bizim Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin de bize göre olmadığı iyice ortaya çıktı.

Ya ne olacağını sanıyordunuz? Tarih boyunca Batı'nın "zıddı" olagelmiş Osmanlı ülkesi, Batı'ya nasıl eklemlenecekti? "Cumhuriyet yaldızı" ancak kendimizi kandırmamızı sağlıyordu. Bu üyelik, 1699 yılında başlamış olan Osmanlı bozgununun da son noktası sayılacaktı:

Tam teslimiyet!

Göreceksiniz, çok yakında Türkiye'nin "tam üyelik adaylığını" da donduracaklar.

Bu adımı atmak için 16 Nisan'da Erdoğan'ın kesin zaferini bekliyorlar.

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