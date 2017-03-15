FETÖ destekçisi vekilden yeni iftira

17/25 Aralık darbe girişiminden sonra FETÖ’nün desteğiyle kurduğu Karşı Gazetesi ile Fetullahçı örgütün propagandasını yaptıktan sonra CHP’den milletvekili olan Eren Erdem yine bir skandala imza attı.

Twitter hesabından "CHP'nin hayır minübüsü durduruldu, içindekiler darpedildi" yalanını ortaya atan Erdem'e cevap Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan geldi. Şahitlerin ifadeleriyle gerçek kısa sürede ortaya çıktı. CHP'nin Hakkari plakalı 'Hayır' minübüsü Esenler Belediye Başkanı'nın makam aracının önünü keserek çıkmasına izin vermemiş. Dakikalarca süren ikna çalışmalarına rağmen minibüs şöförü ve CHP'li yetkililer ikna edilememiş. Yolu trafiğe kapatan CHP minübüsü zabıtaların araya girmesiyle kenara çekilmiş. 'Hayır' münibüsüne polisler izin vermiyor algısı yaratmak için yapılan provakasyon, FETÖ destekçisi CHP'li vekil Eren Erdem'in devreye girmesiyle sosyal medyada yaygınlaştırıldı. A Haber'e konuşan Tevfik Göksu, bu yalanı sosyal medyada ve haber sitelerinde yaygınlaştıran CHP'li yetkililere sert tepki gösterdi.