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destekçisi vekilden yeni iftira

  • Giriş Tarihi: 15.3.2017 18:56 Güncelleme Tarihi: 15.3.2017 19:02
FETÖ destekçisi vekilden yeni iftira
FETÖ destekçisi vekilden yeni iftira

17/25 Aralık darbe girişiminden sonra ’nün desteğiyle kurduğu Karşı Gazetesi ile Fetullahçı örgütün propagandasını yaptıktan sonra ’den milletvekili olan yine bir skandala imza attı.

Twitter hesabından "'nin hayır minübüsü durduruldu, içindekiler darpedildi" yalanını ortaya atan Erdem'e cevap Esenler Belediye Başkanı 'dan geldi. Şahitlerin ifadeleriyle gerçek kısa sürede ortaya çıktı. CHP'nin Hakkari plakalı 'Hayır' minübüsü Esenler Belediye Başkanı'nın makam aracının önünü keserek çıkmasına izin vermemiş. Dakikalarca süren ikna çalışmalarına rağmen minibüs şöförü ve CHP'li yetkililer ikna edilememiş. Yolu trafiğe kapatan CHP minübüsü zabıtaların araya girmesiyle kenara çekilmiş. 'Hayır' münibüsüne polisler izin vermiyor algısı yaratmak için yapılan provakasyon, destekçisi CHP'li vekil 'in devreye girmesiyle da yaygınlaştırıldı. A Haber'e konuşan Tevfik Göksu, bu yalanı sosyal medyada ve haber sitelerinde yaygınlaştıran CHP'li yetkililere sert tepki gösterdi.