İki GSM hattı ile kullandığı 'ByLock'un adını hiç duymamış!

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 270 kişinin yargılandığı davaya ilişkin duruşmada, tutuklu sanıklar Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığından ihraç edilen Üsteğmen Beltek ile Yüzbaşı Erel savunma yaptı.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 270 kişinin yargılandığı davaya ilişkin duruşmada, tutuklu sanıklar Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında görevliyken meslekten ihraç edilen Üsteğmen Akın Beltek ile Yüzbaşı Kadir Erel savunma yaptı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu davanın görülmesine devam edildi.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşma salonunda, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada tutuklu sanık Beltek, müşteki tümamiraller Aydın Şirin ile Hasan Nihat Doğan'ın derdest edilerek Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığına götüren sanıklarla ortak hareket ettiği şeklindeki suçlamaları kabul etmedi.

Tümamirallerin Çiğli'ye götürüleceğini, darbecilerin Ankara ve İstanbul'daki yaptıkları eylemleri sonradan öğrendiğini iddia eden Beltek, "Foça'daki birliğime döndüğümde darbenin olduğunu hiç duymamıştım. Ne olup bittiğini anlamadım. Silah ve teçhizatlarımı cephaneliğe bıraktım. Darbecilere destek vermedim. O gece darbeden bahsedilmedi, kimseye zarar vermedim. Tugay komutanım, o gece darbe karşıtı emirler verseydi onları yerine getirseydim de burada olmasaydım." dedi.

Başka bir birliğe tayininden dolayı 15 Temmuz'un son mesai günü olduğunu hatırlatan tutuklu sanık Beltek, olaylar sırasında kendisine emir veren amirleriyle birlikte olduğunu ifade etti.

"NASIL SAVUNMA YAPILIR ONU DA BİLMİYORUM"

Mahkeme başkanının, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u yükleyerek 2 GSM hattı ile kullanıldığının tespit edildiğini hatırlatması üzerine Beltek, "Programın adını hayatımda hiç duymamıştım. ByLock'u ilk defa cezaevindeyken basından öğrendim. Bu programı kullanmadım. Bununla ilgili nasıl savunma yapılır, onu da bilmiyorum." şeklinde cevap verdi.

Tutuklu sanık eski Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı Güvenlik Şube Müdürü Yüzbaşı Kadir Erel ise 15 Temmuz'da tutuklu sanık eski Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız'ın emriyle eğitim yapılacağı gerekçesiyle tugayda kaldığını, hiçbir şekilde o gece çevre güvenliği almadığını, birliğin dışına çıkmadığını ve darbe girişiminde görev aldığı iddia edilen sanıklara yardımcı olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, duruşmaya perşembe günü devam edilmesini kararlaştırdı.