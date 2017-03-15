"Rotterdam ile olan kardeşlik akdi bozuldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar’daki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Rotterdam Belediye Başkanı, İstanbul'la da kardeş şehirlermiş. Dün akşam Başbakanımıza söyledim, 'Hemen İstanbul Belediye Başkanımıza söyleyelim, tek taraflı olarak bunlarla o kardeşlik akdini bozsun. Zira bizim bu tür insanlarla kardeş şehir olmamız mümkün değil” demesinin hemen ardından İBB Meclisi Hollanda'nın Rotterdam Belediyesi ile yaptığı kardeş şehir protokolünü oy birliği ile iptal etti.

Bugün Afyonkarahisar'daki konuşmasında İstanbul ile Rotterdam'ın "kardeş şehir" olduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

Rotterdam Belediye Başkanı, İstanbul'la da kardeş şehirlermiş. Dün akşam Başbakanımıza söyledim, 'Hemen İstanbul Belediye Başkanımıza söyleyelim, tek taraflı olarak bunlarla o kardeşlik akdini bozsun. Zira bizim bu tür insanlarla kardeş şehir olmamız mümkün değil.

İBB'DEN JET KARAR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından İBB Meclisi jet hızıyla Hollanda'nın Rotterdam Belediyesi ile yaptığı kardeş şehir protokolünü oy birliği ile iptal etti.

Böylece bugün saat 16.00 sularında Hollanda'nın Rotterdam Belediyesi ile yaptığı kardeş şehir protokolü oy birliği ile iptal edildi.

