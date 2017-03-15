Zaman Hollanda vatandaşlarımızı hedef gösteriyor

Kapatılan Zaman gazetesinin Hollanda ayağı, terör destekçisi ülkelerin Türkiye'nin çağrılarına kulak vermemesi nedeniyle yayın yapabiliyor. Hollanda'daki faşist operasyonun bir parçası olmakta gecikmeyen hainler vatandaşlarımızı fişlemeye başladı. Önce vatandaşlarımıza köpeklere saldırtan Hollanda, bu görevi şimdi de Fetullahçılara verdi...

FETÖ'nün gazetesi Zaman'ın Hollanda şubesi, atlı - köpekli saldırıya uğrayan Türklerin Hollanda polisine tekme atması sırasında çekilen fotoğraf için "Polis bu kişileri arıyor" diye manşet yaptı. Fetullahçı ihanet şebekesi Hollanda'da demokratik haklarını kullanırken köpeklerle saldırılan vatandaşlarımızı isim ve görüntülerini bir istihbarat örgütü gibi tek tek fişleyip resmi hesabından faşist Hollanda polisine ispiyonladı.

OPERASYONUN BAŞINDA HOLLANDA İMAMI VAR

Örgütün Hollanda imamı Turan Yazır tüm bu operasyonu ülkede yöneten isim. Zaman Hollanda aracılığı ile vatandaşlarımızı fişleten hainin adı Akyazılı Vakfı üzerinden bir çok gurbetçinin dolandırılması olayına da karıştı. İhanet örgütünün Hollanda yapılanmasını SABAH.com.tr önceki gün deşifre etmişti. Okumak için ilgili haberimize tıklayın.

VE GAZETENİN BAŞINDAKİ İSİM

Ayrıca fişleme çalışmalarındaki iki numaranın Zaman Vandaag ve Zaman Hollanda Genel Yayın Yönetmeni FETÖ'cü Mehmet Cerit olduğu biliniyor.