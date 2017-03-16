Avrupa’nın karnesi kırıklarla dolu...

Meclis İnsan Hakları Komisyonu: Avrupa’da ırkçılık ‘İslamofobi’ye dönüştü. Almanya’da 2012- 2014 arasında camilere 78 saldırı gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yönelik faşist uygulamalara imza atan Hollanda ile yine Türk bakanların toplantılarına izin vermeyen Almanya'nın insan hakları karnesi kırıklarla dolu. Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nun geçen yasama döneminde 'Irkçılık ve Türk düşmanlığı', bu yasama döneminde de "İslamofobi" başlıklarında yaptığı çalışmalar da her iki ülkenin Türkler ve Müslümanlara yönelik 'insan hak ve özgürlükleri'ni rafa kaldırdığını ortaya koyuyor.



NSU VE 'YÜZYILIN DAVASI'

Komisyon raporunda, Almanya'da 2001 ila 2011 yılları arasında Müslümanların ibadet yerlerine yönelik toplam 219, 2012-2014 yılları arasında ise 78 saldırı gerçekleştirildiğine dikkat çekiliyor. Raporda sadece 2014'te Avrupa ülkelerinde 60 ırkçı saldırı yaşandığı belirtilirken Avrupa'daki ırkçılık ve yabancı düşmanlığının son yıllarda İslamofobi'ye dönüştüğü vurgulanıyor.

Almanya'nın 'ırkçılık karnesi'nde en önemli başlığı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı'nın (NSU) Türklere karşı işlediği cinayetler ve yargılama süreci oluşturuyor. 2000-2007 arasında 8'i Türkiye'den olmak üzere 9 göçmeni ve bir Alman polis memurunu katleden ırkçı örgüt üyeleri hakkında açılan dava 'yüzyılın davası' olarak adlandırılıyor. Ancak Anayasayı Koruma Federal Dairesi'ne bağlı eyalet birimlerince bilgi saklandığı ortaya çıktı. Davanın uzaması ve Ocak 2018'e kadar sürecek olması da eleştiriliyor.



'AVRUPA İSLAMI YARATMA ÇABASI'

Meclis İnsan Hakları Komisyonu'ndan Hollanda ve Belçika cezaevlerinde yaptığı incelemeler cezaevlerinin eski ve kapasitesinin üstünde hükümlü barındırdığını gösteriyor. Belçika'nın kapasite fazlalılığından dolayı hükümlülerin bir kısmını Hollanda'ya gönderdiğine işaret edilirken, cezaevlerinin fiziki koşullarının Türkiye'nin çok gerisinde olduğu belirtiliyor.

Komisyona bilgi veren Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri de 1990'lardan bu yana Avrupa'daki bütün Müslüman cemiyetlerin, ülkelerin terör masaları tarafından takip edildiğini belirtirken, "Avrupa İslamı yaratma çabası"na dikkat çekiyor.