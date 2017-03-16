Akdeniz'de Libya açıklarında Türk kargo gemisi battı. 6 personelden haber alınamıyor.

Libya açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle batan Türk kargo gemisinden 6 kişi kurtarılırken, 7 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

AA muhabirinin Türkiye'nin Misurata Başkonsolusluğundan aldığı bilgiye göre, Türk bayraklı "Tınaz Tepe" isimli gemi, Misurata Limanı açığında demirlediği sırada bölgede etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle yerel saat ile 10.30'da battı.

Misurata Sahil Güvenlik ekiplerince arama kurtarma çalışmaları kapsamında 6 kişi kurtarıldı. Kurtarılan kişiler sağlık kontrollerinin ardından otele yerleştirildi.

Gemideki 7 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Türkiye'nin Misurata Başkonsolusluğu olayı yakından takip ediyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma Bakanlığı, Akdeniz'de Libya açıklarında Tınaztepe-S adlı Türk kuru yük gemisinin hava koşulları sebebiyle battığını açıkladı. Bakanlık kaynaklarına göre 7 mürettebat kurtarıldı, 6 mürettebattan ise haber alınamıyor.