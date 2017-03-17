Çatlasan da patlasan da lider ülke olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa, Türkiye’nin sistem değişikliğiyle nasıl bir çıkış yapacağını iyi biliyor. Bu yüzden korkuyor ve rahatsız...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 384 milyon TL değerindeki 43 projenin açılışı yapmak için gittiği Sakarya'da vatandaşlara seslendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in de eşlik ettiği Erdoğan'ın, Demokrasi Meydanı'nda yaptığı konuşmadan satır başları:

Milli olan, demokrat olan, yerli olan hiç kimsenin anayasa değişikliğine karşı çıkması için sebep yok.

Avrupa Birliği'nin Adalet Divanı, işverenlere 'İsterseniz işyerlerinizde başörtülü çalışmak isteyenlere müsaade etmeyebilirsiniz' diyor. Hani inanç, din özgürlüğü? Yazıklar olsun sizin AB müktesebatınıza, yazıklar olsun sizin adaletinize. Bunlar haçla hilal mücadelesini başlattı. Avrupa hızla İkinci Dünya Savaşı öncesi günlere doğru yuvarlanıyor. Bunlar vizelerin kaldırılması meselesinde söz verdiler, tutmadılar. Şimdi 'geri kabul' diyorlar. Ne geri kabulü ya geç onları. Sen benim bakanımı Hollanda'ya sokmayacaksın, sen benim Dışişleri Bakanı'ma uçuş izni vermeyeceksin, benim topraklarım olan başkonsolosluk binasında görüşme yapmasına, oraya girmesine fırsat vermeyeceksin, bizden buralara girişi bekleyeceksin. Yok öyle şey.

(Hollanda'ya) Ya sen ne yapıyorsun ya? Atları insanların üzerine salıyorsun, itlerini insanların üzerine salıyorsun ya! Bunlarda medeniyet diye bir şey yok. Ne diyor Akif? Bunlar için 'Tek dişi kalmış canavar' diyor. Dünyaya demokrasi dersi verirler, insan hakları, özgürlük dersi verirler öyle mi? Kendi çıkarları olduğunda faşizmi sergilemekten kaçınmazlar. Bunlar yeni nazizmdir. Bundan çok rahatsız oluyorlar. Çünkü Hollanda Nazi tokadı yedi. Peki ey Hollanda, sen Srebrenitsa'da benim Müslüman kardeşlerimi, 8 bin 354 Boşnak kardeşimi katlettiniz, onu neyle ifade edeceksiniz? Bunları biz unutmuyoruz, cibilliyetini biliriz.

Ey Rutte (Hollanda Başbakanı), sen seçimi ilk parti olarak almış olabilirsin ama bilesin ki Türkiye gibi dostunu kaybettin. 'Efendim, seçimden sonra başbakanla bir yemek yiyebiliriz.' Bizde öyle bir başbakan yok, geç o işi. Sen kaybettin.

(Metin Feyzioğlu'na) Sen nasıl Barolar Birliği Başkanısın? PKK ile yan yana olmanı kim anlatabilir? Şu anda Kandil, PKK'nın başı, bölücü örgütlerin yandaşları 'hayır' diyor mu? Kişi sevdikleriyle beraberdir.

(Kılıçdaroğlu'na) Milletvekilleri için '550 bile çok, 600'e ne gerek var. Ballı maaşlarını alıp yatacaklar' diyor. Bu zatın Meclis'e bakışı bu. Diyor ki 'BM Genel Kurulu'nda sanki muhtarlara hitap ediyor.' Burada ne konuşulursa orada o konuşulmazmış. Biz omurgalıyız. Ülkemde başka, orada başka, bizde böyle şey yok.

Türkiye'deki bu halk oylamasından, bu Avrupalılar'a sesleniyorum, size ne ya? Bu ülkenin bu sistem değişikliği ile nasıl bir sıçrama yapacağını iyi biliyorlar. Onun için korkuları var. Bu onları rahatsız ediyor. Çatlasanız da patlasanız da 16 Nisan yeni bir sistem, lider ülke Türkiye'yi meydana getirecek bu sistem. Erdoğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu makamında, Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nu da evinde ziyaret etti.