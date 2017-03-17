Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'daki Türklere önemli mesaj!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'de yaptığı konuşmada gündeme ilişkin çok önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde Avrupa'da birbiri ardına işlenen demokrasi cinayetlerine ilişkin yaptığı açıklamada Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına şu mesajı verdi: Bunlar Türkiye'nin ekonomisi ve demokrasisiyle kendilerine ihtiyaç duymayan bir konuma gelmesinden rahatsızlar. Çünkü itip kakacakları bir Türkiye istiyorlar. Bize yapılan haksızlıklara vereceğimiz en güzel cevap işte bu olacak. Üç değil beş çocuk yapın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eskişehir'de yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"ÜÇ DEĞİL BEŞ ÇOCUK YAPIN!"

Bunlar Türkiye'nin ekonomisi ve demokrasisiyle kendilerine ihtiyaç duymayan bir konuma gelmesinden rahatsızlar. Çünkü itip kakacakları bir Türkiye istiyorlar. Bize yapılan haksızlıklara vereceğimiz en güzel cevap işte bu olacak. Üç değil beş çocuk yapın. Yarın dünyanın bir numaralı köprüsünün temelini atıyoruz. Şu anda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapılırken ona hayır diyenleri biliyorsunuz değil mi? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne hayır diyenleri biliyorsunuz değil mi? Osmangazi Köprüsü'ne hayır diyenleri biliyorsunuz değil mi? 3 yılda 200 milyon insanın geçtiği Marmaray Tüneli'ne hayır diyenleri biliyorsunuz değil mi? Avrasya Tüneli'ne hayır diyenleri biliyorsunuz değil mi? Şimdi merak ediyorum Çanakkale köprüsüne ne diyecekler? Diyebilirler mi? Sıkıysa desinler, diyemezler. Çünkü hep yanıldılar. Derler ama üzerinden geçirler. Biz ne diyoruz "at denize balık bilmezse halik bilir" diyoruz.

"BUNDAN SONRA BİZİM DE UÇUŞ YASAĞIMIZ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'nın skandal hareketiyle ilgili şunları söyledi:

"Bizim antidemokratik, inanç özgürlüklerine karşı, benim devletimin bakanına hem de bir bayan bakanına kapılarını kapatan ve kendi toprağım sayılan konsolosluğuma sokmayanlara bizimde kapılarımız kapalıdır. Benim Dışişleri Bakanıma uçuş yasağı getirenler kusura bakmasınlar, bundan sonra bizim de uçuş yasağımız vardır."