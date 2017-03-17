İnadına büyüyeceğiz inadına ‘evet’ diyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya'ya gelişiyle binlerce vatandaş Demokrasi Meydanı'na akın etti. 'Evet' yazan şapkaları ve Türk bayraklarıyla saatler öncesinden meydanı dolduran kadınerkek, genç-yaşlı "Evet" oyunu adeta haykırdı. SABAH, Sakarya'da halkın referandum nabzını tuttu. Birçoğunun aklında Hollanda ve Almanya'da Türklere uygulanan antidemokratik uygulamalar vardı. Sakaryalı çiftçi Bahattin Ay "Avrupa demokrasiyi Erdoğan'dan öğreniyor. Sakarya milletin öz evladı olan Erdoğan'a sahip çıkıyor. Sonuna kadar arkasındayız ve 'Evet' diyoruz" dedi. Konuştuğumuz yaşları henüz 15, 16, 17 olan gençler 'Seçmeyi de seçilmeyi de 18'e indiren tek lider o. Erdoğan sadece bizim liderimiz değil o bir dünya lideri. Onu çekemeyen Hollanda ve Almanya'nın tavırları ortada. Bunun sebebi Erdoğan korkusu" dedi.



"DİMDİK DURAN , HİZMET EDEN O"

Sakarya'ya Erdoğan gelmeden saatler önce vardık. Şehir çoktan bayram havasına bürünmüştü. Türk bayrakları gelincik tarlası gibi her tarafı süslerken kentin meydanına çıkan caddelerde Sakaryalılar "evet" şapkasını takmış sokaklardaydı. Yaklaşık yüz yıllık tarihi olan meşhur ıslama köfteci Fehmi Erişir (70) "Cumhurbaşkanı Erdoğan şehrinize geliyor bugün' dememle birlikte 'Ben evetçiyim. Bu millete hizmeti yapan da o. FETÖ karşısında dimdik duran da o. Avrupa ne diye kızıyor? Türkiye'nin Erdoğan'la büyümesinden korktuğu için. İnadına büyüyeceğiz ve evet diyeceğiz" dedi.



YAĞMUR DURDURAMADI

1999 depreminde 3 bin 891 kişinin vefat ettiği bu şehirde 38 bin 131 bina yıkılmıştı; en büyük yarayı da Çark Caddesi almıştı. Sakarya'nın sembol caddesinde de evet rüzgârı vardı. Su satıcısı Basri Ataş (20) su taşıdığı motosikletinin far lambasını evet yazısıyla örterek "Evetçiyiz Erdoğan'ın yanındayız. Herkes bilsin Sakaryalı'nın oyu Evet" diye konuştu. Çark Caddesi'nden meydana doğru kalabalığa karışıp biz de ilerlerken bastıran yağmur vatandaşı durduramıyordu. Alana doğru geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen vatandaşlar içeriye sırt çantalarının alınmadığını öğrenince 'Ne yapayım çantayı Erdoğan için çantamı da atarım' diyerek alana girdi. Vatandaşlara binlerce yağmurluk dağıtıldı. Onlar yağmura aldırmadan meydanı doldurdu.



'BAŞKOMUTAN BURADA, BİZ DE BURADAYIZ'

Alana Sakarya Milis Kuvvetleri Anma ve Yaşatma Derneği üyeleri de geldi. Hasan İkiz (66) "Dedem Çanakkale gazisiydi. Başkomutan burada biz de buradayız.Bu milletin kuyruklarda ekmek almayı beklediği günleri bilirim. Erdoğan geldi sanayi geldi, hizmet geldi. Hain FETÖ'ye cevabı Erdoğan verdi. Şimdi sıra bizde 'Evet' diyoruz" dedi. İşte diğer vatandaşların görüşleri:

Yasemin Zengin (24): Erdoğan şehrimize gelir de biz evde mi otururuz? Saatler önce geldim ne yağmur ne de başka bir şey beni durduramaz oyum evet. Çünkü güveniyorum, seviyorum. Babam gibi o benim.

Furkan Zafers (22): Erdoğan'ın dik duruşu bize yeter. Ben elektrik mühendisliği bölümünü bitirdim. Erdoğan'ın millete hizmeti tam. Referandumda göreceksiniz Sakarya'da bütün sandıklar evet diyecek.

Aysel Kilitçi (35): Türkiye'nin geleceği için evet diyorum. Almanya ve Hollanda yaptıklarından utanacak. Erdoğan onlara dersini verecek.

Meryem Aslan: Üç üniversite bitirdim. Türbanım yüzünden eziyete maruz kaldım. Erdoğan sayesinde özgürüz. Referandumdan yüzde 60'ın üzerinde 'evet' çıkacak.