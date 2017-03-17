Kahraman: Çanakkale Zaferi'nden bugün de çıkarmamız gereken dersler var

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,"Tarihin tekerrür etmemesi için Çanakkale Zaferi'nden bugün de çıkarmamız gereken dersler vardır. Dünyanın en sıkıntılı bölgelerine komşu olan Anadolu'nun tapusunu elimizde tutabilmemiz için Çanakkale'de sergilenen manevi ve milli dayanışma ruhunu bugün de muhafaza etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kahraman, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında dünya tarihinin seyrini değiştiren büyük zaferlerden birinin 102 yıl önce Çanakkale'de kazanıldığına işaret eden Kahraman, "Milletimiz, kendisini tarihe gömmek isteyen haçlı zihniyetine karşı, Çanakkale'de kazandığı deniz zaferiyle tarih sahnesindeki yerini muhafaza etmeye devam etmiştir." ifadesini kullandı.

Çanakkale'nin Osmanlı Devleti'nin son savunma hattı olduğunu, dünyada eşi ender görülen boğaz savaşının kaybedilmesinin aynı zamanda İstanbul'un kaybedilmesi ve Anadolu'nun hızlı bir şekilde istila edilmesi anlamına geldiğini vurgulayan Kahraman, şöyle devam etti:

"Bu sebeple ecdadımız Gelibolu Yarımadası'nın her bir karışını şehitliğe çevirmek pahasına düşman kuvvetlerinin ateş gücü son derece yüksek gemilerinin Çanakkale'yi geçmesine müsaade etmedi. Çanakkale'nin geçilmesi, bin yıllık ecdat yadigarı vatanımızda minarelerin çan kulesine dönmesi, semada her gün yankılanan ezan seslerinin yerini çan seslerinin alması demekti. Ceddimiz gösterdiği kahramanlıkla böyle bir zillete düşmeye geçit vermedi. İngiliz, Fransız ve bilumum müstevli devletlerin gemilerini ve askerlerini Çanakkale'nin derin sularına gömerek, tarihin öznesi olmayı başardı."

- "ANADOLU'NUN EBEDİ YURDU OLDUĞUNU BÜTÜN DÜNYAYA BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

İsmail Kahraman, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerine ithaf ettiği şiirinde tasvir ettiği mahşeri manzara karşısında hiçbir acziyet göstermeden, sarsılmaz bir imanla direnen milletin yiğit evlatlarının, 59 bin şehit vererek Anadolu'nun ebedi yurdu olduğunu bütün dünyaya bir kez daha gösterdiğini anlattı.

Milli hafızada derin ve silinmez izler bırakan Çanakkale Deniz Zaferi'nin, milletlerin istikbalini ve tarihin seyrini değiştirdiğine dikkati çeken Kahraman, İngiliz ve Fransızların planları boşa çıkartılarak Rusya'da Çarlık Rejimi'nin 1917'deki yıkılışının hızlandığını, ayrıca Doğu vilayetlerinin ve sınırların istiklalinin de önünün açıldığını aktardı.

Mehmet Akif'in "Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi" diyerek methettiği "bir hilal uğruna batmayı göze alan güneşler" sayesinde kazanılan zaferle her karış toprağı 1071 yılından bu yana şühedanın kanıyla sulanan Anadolu'nun, bundan böyle de ebediyen yurt olarak kalmaya devam edeceğini vurgulayan Kahraman, mesajında şunları kaydetti;

"Tarihin tekerrür etmemesi için Çanakkale Zaferi'nden bugün de çıkarmamız gereken dersler vardır. Dünyanın en sıkıntılı bölgelerine komşu olan Anadolu'nun tapusunu elimizde tutabilmemiz için Çanakkale'de sergilenen manevi ve milli dayanışma ruhunu bugün de muhafaza etmeliyiz. Geleceğin bugünden de daha aydınlık olacağına olan inancımızı kaybetmemeliyiz. Aramıza ekilmek istenen fitne tohumlarına asla fırsat vermemeliyiz. Düşmanlarımızın ülkemizi parçalama ve istikrarsızlaştırma planlarından vazgeçmediklerinin farkında olmalı ve bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara karşı ortak değerler ve idealler etrafında bütünleşmeliyiz."

TBMM Başkanı Kahraman, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla bu toprakları vatan yapan bütün aziz şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade etti.