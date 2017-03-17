Kosovalı çocuğun Çanakkale şiiri salondakileri duygulandırdı

Kosovalı çocukların 18 Mart Şehitlerleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi?nin 102. Yıl Dönümü dolayısıyla hazıladıkları program davetlileri duygulandırdı.

Kosova'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa'da Anadolu İlköğretim Okulu'nun 18 Mart Şehitlerleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi?nin 102. yıl dönümü dolayısıyla hazıladıkları program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çok sayıda üst düzey davetlinin katıldığı törende konuşan Mamuşa Belediyesi Başkanı Arif Bütüç, Çanakkale Savaşı'nda çok sayıda Kosovalının savaşa katılarak şehit düştüğünü söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç da iyi günde kötü günde Kosova ile Türkiye'nin her zaman birbiriyle dayanışma içerisinde olduğunu vurgulayarak, Çanakkale Deniz Zaferi'ne çok sayıda Kosovalının katılarak Türkiye Cumhuriyeti'nin varolmasına destek sunduklarını belirtti. Konuşmaların ardından sahne alan Mamuşa Anadolu İlköğretim Okulu öğrencilerinin gösterisi büyük ilgi gördü. Bir öğrencinin gözyaşları içerisinde okuduğu Çanakkale şiiri davetlileri de duygulandırdı.

Törene Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Selen Evcit, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Temsilcisi İdriz Keskin, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Topçu Kurmay Albay İhsan Tavazar'ın yanı sıra çok sayıda üst düzey davetli katıldı.