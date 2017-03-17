Vatandaş, CHP’nin ayarını bozdu

Kılıçdaroğlu, vatandaşın, “Cem Özdemir’le neden tokalaştınız?” sorusuyla şoke oldu. ‘Hayırcılara baskı var’ yaygarası yapan CHP’liler ise soruyu soran vatandaşı tutup apar topar dışarı attı

Referandumda 'hayır'ı anlatmakta zorluk çeken ve 'hayırcılara baskı yapılıyor' yalanına sığınan CHP, söylemlerine karşı çıkan vatandaşlara baskı uygulamayı sürdürüyor. Referandum öncesi Denizli Çardak'ta girdiği kahvehanede bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na, "1915 olaylarına ilişkin sözde Ermeni soykırım iddialarına destek veren Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ile neden tokalaştınız?" diye soru yöneltti. Böyle bir çıkış beklemeyen Kılıçdaroğlu kısa süreli şaşkınlık yaşadı.



NEREDEN ÖĞRENDİNİZ?

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Siz bunu nereden öğrendiniz ben de onu merak ediyorum" cevabını verdi. Hemen ardından soruyu soran vatandaş, kahvehanede bulunan CHP'liler tarafından apor topar dışarı atıldı.



"OKUMADIM" İTİRAFI

Kılıçdaroğlu Denizli'deki konuşmasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydanlarda dinlettiği gafıyla ilgili ilk kez üstü kapalı mesaj verdi. "Diyorlar ki 'Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor, anayasa değişikliğini okumamış.' Olabilir" diyerek anayasa değişikliğini okumadığını itiraf eden Kılıçdaroğlu "Ben de diyorum ki 'Sizin televizyon kanallarınızda oturalım, benim cesaretim var, siz de biraz cesur olun" dedi.



ÖZLEM GİDERMİŞTİ

Kılıçdaroğlu geçen yıl mayısta Berlin'de Yeşiller Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Eşbaşkan Cem Özdemir ve Claudia Roth ile görüşmüştü. 1915 olaylarına ilişkin sözde Ermeni soykırımı iddialarına destek veren partinin eşbaşkanları PKK'ya verdiği destekle de sık sık gündeme geliyor. Claudia Roth aynı zamanda ağaç bahanesiyle organize edilen Gezi kalkışmasında Taksim'e gelerek yaptığı kışkırtmayla da hafızalara kazınmıştı.







SABIKASI KABARIK

CHP'nin "Hayır" propagandası nedeniyle vatandaşla partinin yıldızı bir türlü barışmadı. PKK, FETÖ ve Türkiye düşmanlarının da "Hayır" dediğini gören seçmen, CHP'nin "Hayır" propagandasına destek vermeyince, adeta aynı çevrelerin hışmına uğradı. İşte "Hayırcılara baskı var" yaygarası koparmasına rağmen, "Evet" diyen vatandaşa faşizan saldılar düzenleyen CHP'nin sabıkası:



VATANDAŞA 'EVET' DAYAĞI:

Giresun Bulancak'ta girdiği kahvehanede masasına "hayır" broşürü dağıtılmasını istemeyen vatandaş, CHP Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu ve beraberindekilerce dövülmüştü. Vandallığı gören vatandaş ise CHP'li Bektaşoğlu ve beraberindekileri elinde ıstakalarla kahvehaneden kovalamıştı.







SORUYA HAKARET:

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 8 Mart'ta Sakarya'da El Bab şehidi Ömer Akkuş'un ailesini ziyareti esnasında da vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Yakup Çoruh (50) isimli vatandaş, "Atatürk ilkelerini sayar mısınız" sorusunu sorduğu Kılıçdaroğlu'na "Yeni anayasada başbakan yok" hatırlatması yaptı. Ancak CHP'liler sert hareketlerle Çoruh'u uzaklaştırdılar.







BAŞKAN'IN ÖNÜNÜ KESTİLER:

CHP Esenler İlçe Başkanlığı seçim minibüsünde bulunan CHP'liler geçen hafta Esenler Belediye Başkanı AK Partili Tevfik Göksu'nun makam aracının önünü keserek dışarı çıkmasını engelledi.Göksu'nun korumaları yolun açılması için çaba sarf ederken, CHP'liler "Başkanın aracı olduğunu biliyoruz ve bilerek yolu kestik" diyerek, belediye çalışanlarına saldırdılar.

