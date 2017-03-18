400 teröristin kıskaca alındığı bölgede bulundu!

Tunceli’de kırsal alanda barındıkları tahmin edilen 400 teröristin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon devam ediyor. 31 bölgenin, 15 gün süreyle özel güvenlik gölgesi ilan edildiği Tunceli'de bomba düzenekleri ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Yol kenarına tuzaklanmış bomba düzeneği, 2 kaleşnikof, 3 adet el bombası, termal silah dürbünü ele geçirilirken operasyonda polis şapkası da bulunması dikkat çekti.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Tunceli genelinde PKK ile birlikte kırsal alanda silahlı faaliyet yürüten TKP/ML TİKKO, MLKP ve MKP HKO örgütlerine karşı başlatılan operasyonlar kapsamında Tunceli kırsal alanında barındıkları tahmin edilen 400 civarında örgüt üyesinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan geniş kapsamlı operasyonlar devam ediyor. Tunceli'de merkez, Nazimiye, Ovacık, Hozat ve Pülümür ilçelerine bağlı 31 bölge, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

VALİLİK DÜN YAPTIĞI AÇIKLAMADA İLAN ETTİ

Tunceli Valiliği'nden, konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, aşağıda koordinat bilgileri yazılı Tunceli İli; Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye İlçe sınırları içerisindeki 31 ayrı bölgede 17 Mart 2017- 31 Mart 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir.Halkımızın can ve mal güvenliği için; Özel Güvenlik Bölgelerine, Mülki Amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi.

DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Tunceli jandarma timlerinin düzenlediği operasyonda 65 kilogram amonyum nitrat, yol kenarına tuzaklanmış bomba düzeneği, 2 kaleşnikof, 3 adet el bombası ile termal silah dürbünü ele geçirilirken operasyonda polis şapkası da bulunması dikkat çekti.

JANDARMA DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA BUNLARI BULDU

Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı timleri, il sınırları içerisinde "Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-73" operasyonu düzenledi. Operasyonda patlatılmaya hazır halde yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 10 adet kalaşnikof şarjörü, çok sayıda fişek, 1 adet termal silah dürbünü, 65 kilogram amonyum nitrat, 4 adet tüp, 1'i araç 3 adet telsiz, 1 adet güvenlik kamerası, 1 adet polis şapkası, çok sayıda yaşamsal, dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirdi.