Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Senin gazetecilerin ırkçı, basının yalancı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'yı eleştirerek, "Senin gazetecilerin ırkçı, basının yalancı. Aynı sistem, Wilders kafasında hepsi. Sistemin yüzde 100 kontrolü altında." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın ilçelerinde halk oylamasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Türkiye'nin istikrarsızlığa mahkum edilmemesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, ülkede 93 yılda 65 hükümet, ABD'de 225 yılda 45 hükümet kurulduğunu kaydetti.

Avrupa'da, siyasetçilerin kendisine "Cumhurbaşkanı Meclisi istediği zaman feshedebilecekmiş" diye sorulduğunu anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Şu anki sistemde feshedebiliyor doğru ama yeni sistemde Meclisi feshetme değil de seçime götürürse kendisi de seçime gitmek zorunda. Bunu biliyor muydunuz? 'Yok bizim gazeteler böyle yazmadı' diyor. Senin gazeteciler yalancı. Yatıyor kalkıyor yukarıdan talimatı alıyor her gün Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'ye ve Müslümanlara saldırıyor. Senin gazetecilerin ırkçı, senin basının yalancı. Aynı sistem, Wilders kafasında hepsi. 'Popülizm yapacağız, çok satacağız' diye bir sistem kontrol ediyor. Neymiş efendim 'Avrupa'da basın hürmüş', öyle diyorlar. Vallahi billahi de hür değil. Sistemin yüzde 100 kontrolü altında. Avrupa'daki ülkelerin çoğunda basın sistemin yüzde 100 kontrolü altında. Bakın bazı ülkeler sağ sol, yarı sağ tüm bu akımların gazetecileri Türkiye'ye yönelik attıkları manşette kelimesi kelimesine, virgülüne kadar aynı şey. Bu tesadüf mü? Bir merkezde hazırlanıyor, tüm gazetelere servis ediliyor. Oradan da amaca hizmet ediyor."