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’cü suikastçı ile ilgili flaş gelişme!

  • Giriş Tarihi: 18.3.2017 08:34 Güncelleme Tarihi: 18.3.2017 08:35
FETÖ’cü suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili flaş gelişme!
FETÖ’cü suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili flaş gelişme!

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikastçı tarafından öldürülmesinden saatler sonra, Altıntaş adına telefon bankacılığıyla bir açıldığı ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikast girişimine ilişkin soruşturmasını sürdürüyor. 'cü suikastçı 'a ilişkin yeni verilere ulaşıldı. Savcılık, Altıntaş'ın Karlov'u vurmasından yaklaşık 2.5 saat sonra kullandığı mail adresindeki yazışmaların silindiğini tespit etmişti. Altıntaş'ın bankacılık hareketlerini de mercek altına alan savcılık, araştırma için polise talimat verdi.

NUMARADAN TESPİT EDİLDİ

Polis, Altıntaş'ın ölümünden saatler sonra adına açıldığını belirledi. Habertürk'ün haberine göre, hesabın telefon bankacılığı yöntemiyle açıldığını tespit eden polis, işlem yapılan cep telefonunu belirledi. Araştırmalarını derinleştiren polis, söz konusu hesabı açmak için kullanılan 0537 484.... numaralı telefonun sahibine ulaştı. Gözaltına alınan şüpheli, söz konusu hattın oğlu S.A. tarafından kullanıldığını söyledi. Baba serbest bırakılırken, oğul S.A. gözaltına alındı. Ankara Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen S.A.'nın emniyet işlemleri devam ediyor.

'ÇOBANLIK YAPIYORUM' DEDİ

S.A., ilk ifadesinde İzmir'de çobanlık yaptığını, Altıntaş'ın internette dolaşan kimlik bilgilerini kullanarak onun adına hesap açtığını itiraf etti. Polis, S.A.'nın bankacılık işlemleri ve bağlantılarını araştırmayı sürdürüyor. S.A.'nın dolandırıcılık amacıyla Altıntaş adına hesap açmış olabileceği değerlendiriliyor. Karlov suikastına ilişkin Rus soruşturma heyetinin de gelişmelerden anlık haberdar edildiği öğrenildi.

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