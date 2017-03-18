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'de u: 36 gözaltı!

DHA
  • Giriş Tarihi: 18.3.2017 19:53 Güncelleme Tarihi: 18.3.2017 19:55
Mersin'de PKK operasyonu: 36 gözaltı!
Mersin'de PKK operasyonu: 36 gözaltı!

'de, Nevruz kutlamalarını bahane ederek sokak eylemleri planladıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen da, terör örgütü /KCK üyesi olduğu belirtilen 36 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, Nevruz kutlamaları öncesi düzenlendi.

Kutlamaları bahane ederek sokak eylemi planladıkları iddia edilen terör örgütü mensupları ve sempatizanlarına yönelik operasyonda 'de 27, Tarsus İlçesi'nde ise 9 kişi gözaltına alındı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 36 şüpheli, sorguları yapılmak üzere Mersin Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.