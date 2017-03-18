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Meslekten edilen ve lar için gözaltı kararı

AA
  • Giriş Tarihi: 18.3.2017 19:04 Güncelleme Tarihi: 18.3.2017 19:34
Meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar için gözaltı kararı
Meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar için gözaltı kararı

Samsun Cumhuriyet Başlığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında meslekten edilen 7 ilden 17 ve savcı hakkında gözaltına kararı alındı.

Samsun Cumhuriyet Başlığınca, Amasya, Çorum, Giresun, Rize, Sinop, Tokat ve Trabzon illerinde, meslekten edilen 17 ve savcı hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda Sinop, Giresun ve Tokat'tan 6 hakim ve savcı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, dijital veri ile bazı belgelere de el konuldu.

Diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Samsun Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca () dün ihraç edilen 202 hakim ve savcı arasında bulunduğu öğrenildi.