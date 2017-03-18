MHP Lideri Bahçeli: 16 Nisan'dan sonra Avrupa sallanacak

İlk referandum mitingini Elazığ'da yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Kara kampanya peşinde olanlar var. Türk ve Türkiye düşmanları devrededir. Küresel komplonun hedefinde Türk milleti vardır. Artık hainlerin kökü kazınmalı, inleri saklandıkları delikleri yerle bir edilmelidir" dedi. Avrupa'da yaşanan son skandallara da değinen Bahçeli, çok önemli mesajlar verdi. Bahçeli, "Biliniz ki 16 Nisan'da sistem değişecek Avrupa'da ise tahtlar sallanıp rejim değişikliklerinin ilk kıvıcımı çakılacaktır. Hükümetler şaşkın ve şuursuz. Avrupa'nın demokratikleşmesi yakındır" dedi.

Elazığ'da referandum mitinginde konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Kara kampanya peşinde olanlar var. Türk ve Türkiye düşmanları devrededir. Küresel komplonun hedefinde Türk milleti vardır. Artık hainlerin kökü kazınmalı, inleri saklandıkları delikleri yerle bir edilmelidir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, konuşmasında Avrupa'da yaşanan son skandallara da değindi. Bahçeli konuşmasında şunları kaydetti:

15 Temmuz'dan sonra siyasetin ve ülkenin beliren tehiri imkansız ihtiyaçlara sırtımızı dönmedik. Sistemin yeniden inşaasını zorunlu gördük.

Görüyorsunuz Hollanda neler yaptı. Avrupa ülkelerinin yaptıklarını görüyorsunuz. Hollanda referandumdan korktu ve cephe aldı. Biliniz ki 16 Nisan'da sistem değişecek Avrupa'da ise tahtlar sallanıp rejim değişikliklerinin ilk kıvıcımı çakılacaktır. Hükümetler şaşkın ve şuursuz. Avrupa'nın demokratikleşmesi yakındır" dedi.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle oldu:

İblisin yeryüzü garnizonu olan DEAŞ kan dökmektedir. Kahraman Türk askerinin DEAŞ'ı söküp attığına Türk milleti şahittir. Bu cinayet şebekelerin en sinsisi FETÖ ise 15 Temmuz'da silaha saldırmıştır.

15 Temmuz bir haçlı operasyonuydu, planlaması ise Pensilvanya'daki hoca kılıklı haini kumanda eden güçler tarafından yapılmıştı. Elbette Türk milleti istiklaline sahip çıktı. Türkiye uçurumdan el birliğiyle kurtarıldı. Türkiye'yi devleti ve vatanı kaybedebiliriz dedik ve uzlaşma çağrısı yaptık. Sorumluluktan kaçmadık. Yenikapı ruhuna bağlılığımızı gösterdik.

15 Temmuz'dan sonra siyasetin ve ülkenin beliren tehiri imkansız ihtiyaçlara sırtımızı dönmedik. Sistemin yeniden inşaasını zorunlu gördük.

Görüyorsunuz Hollanda neler yaptı. Avrupa ülkelerinin yaptıklarını görüyorsunuz. Hollanda referandumdan korktu ve cephe aldı.

Biliniz ki 16 Nisan'da sistem değişecek Avrupa'da ise tahtlar sallanıp rejim değişikliklerinin ilk kıvıcımı çakılacaktır. Hükümetler şaşkın ve şuursuz. Avrupa'nın demokratikleşmesi yakındır.

16 Nisan'dan sonra gündeme gelecektir. Hollanda seçimleri ırkçılara okkalı bir ders vermiştir. İnanıyorum ki yürüyüşümüze taş koymak isteyenler 16 Nisan'da kaybedecektir. 16 Nisan'da Türkiye kazanacaktır, Türk milleti onun bunun ağzına bakmayarak iradesiyle geleceği şekillendirecektir.

Bu EVET'ler hayırcı kafile içindeki PKK, FETÖ, DEAŞ ve Türk düşmanlarını tehdit edecektir. Bu EVET'ler Türk düşmanlarına kapak olacak alayını silindir gibi ezecektir.

Tek adam yönetimi olacak diyorlar. Bunu söyleyenler tarih cahilidir. Yaşanan sistem tartışmalarını bitirmek için EVET diyoruz. Oturup konuşmassak ayırıp çatıştıracak. Devletin süratli karar aldığı TBMM'nin aktif ve etkin olduğu bir ssitemi kurmazsak 15 Temmuz'da harekete geçenler tekrar varlığımıza suikast yapacaklardır.

15 Temmuz'da Türkiye'yi Çanakkale ruhu kurtarmıştır. Al bayrağımızın düşmesini, istiklal marşımızın susmasını, ezanımızın kesilmesini asla sineye çekemeyiz. Çanakkale dünyanın en büyük şehitliğidir.

Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere Elazığlı şehidimiz Fethi Sekin ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yedi düvel ne yaparsa yapsın Türkiye'yi durduramaz. İş başa düşerse bu devleti kanımızın son damlasına kadar müdafaa ederiz.

Bu nedenle hiç kimse meydanı boş bulup zehir samasın, onun bunun eteğinin altına gizlenmesin. Çanakkale'yi unutmak, 15 Temmuz'u akıldan çıkarmak asla mümkün değildir. Konu vatansa siyaset ikinci plandadır. El ele ve omuz omuza olacağız.