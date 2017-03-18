AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul milletvekili Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile özyönetim ve özerkliğin geleceği yönündeki söylemleri eleştirerek, yeni sistemde ülkenin rejimi ile zerre kadar sıkıntı çıkaracak bir hükmün olmadığını söyledi. Kuzu, “Ahmet Necdet Sezer’i aday yapsınlar yüzde 8’i geçerse memleketi terk ederim” iddiasında da bulundu.

Sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Evet Platformu'nun davetlisi olarak Çorum'a gelen AK Parti İstanbul milletvekili Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanlığı sistemi ve Yeni Anayasa konulu bir konferans verdi. Cumhurbaşkanlığı modeli hakkında katılımcılara bilgi veren Kuzu, yeni sisteme eleştiriler yönelten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Konferansı AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ ve davetliler izledi.

Cumhuriyet, demokrasi, Atatürk, İstiklal Marşı, bayrak, Ankara'nın başkent olmasının hepsinin yerinde olduğunu yanından bile geçmediklerini dile getiren Kuzu, "Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'na 2015 yılında bir PKK kanalında sordular. İlk dört madde hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorulduğunda değiştiririz gerekirse dedi. Bize gelince korumacı mantık oraya gelince değiştiririz diyor. Bir takım şeyler abartılı. Üniter yapımız yerinde duruyor. Kimse bu memleketi bölemez" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni anayasada başkan yardımcılarının sayısının belirtilmediği yönünde eleştirilerini de cevaplayan Kuzu, "Diyor ki '100 bin kişiyi başkan yardımcısı yapacak. Bu nasıl bir bir mantık. Bir başka nedende ne biliyormusunuz diyor. Tüm akrabalarını getirip başkan yardımcısı yapacak diyor. Sanki başkanlık modu akrabalık sistemi. Ama Kemal buna alışık. Genel müdürken kendi akrabalarını doldurdu. Kendi soyadı bu soyad değil, başka bir şey, Karabulut. Doldurdu, hem de çoğu PKK'lı. Kendi oğlunu, 13 yaşındaki çocuğu sigortalı yaptı. Yeğenini, eniştesinin oğlunu sigortalı yaptı. Şimdi gelmiş bizi eleştiriyor. Bu eleştiriler temele dayanmayan eleştiriler" şeklinde konuştu.

''SEZER'İ ADAY YAPSINLAR, YÜZDE 8'İ GEÇERSE BEN BU MEMLEKETİ TERK EDERİM''

Yıllardır bu modeli savunduklarını muhalefetinde parlementer sistemi savunduğunu hatırlatan Kuzu, "Ahmet Necdet Sezer geldi. 7.5 cumhurbaşkanlığı yaptı. Sol kesim madem onu seviyordu getirsinler aday yapsınlar. Yüzde 8'i geçerse ben bu memleketi terk ederim. Gelecek olan insan Tayyip beyin, Özal'ın versiyonları kucaklayan, sol yada sağ o anlamda gelir. Yüzde 20 ile adam başbakan ona bişey demiyorlar yüzde 52 ile kötü gelir. Diyelim kötü gelir. Parlemontaya başkanı düşürme yetkisi verdik" ifadelerini kullandı.

"Şimdi diyorlar ki Cumhurbaşkanın partili olurmu?" diyen Kuzu, "O sizin cumhurbaşkanı dediğiniz bu sistemde başbakanın karşılığı Başbakan yok. O çıkacak. Bana oy verin size şunu yapacağım, bunu yapacağım diyecek. Dolaysıyla onun partili olması kadar doğal bir şey yok. Sonra partili olmak tarafsızlığa yetiyor mu? Örnek Süleyman Demirel açıktan tarafsız gibi durdu ancak tarafsız kalamadı. Turgut Özal da kısmen böyle oldu. Sorarsanız kesime 'gelmiş geçmiş en tarafsız cumhurbaşkanı Sezer'di. Ama en taraflı cumhurbaşkanı Sezer'di, en taraflı. O kadar taraflı ki böyle bir taraflı gelmedi daha memleketin başına. Atayacak bürokratı, evinde televizyon mu var, namaz mı kılıyor, eşinin başı mı kapalı, imam hatipe mi gidiyor, bunları tek tek araştırıp, ondan sonra atardı. Hiç konuşmaz, kırmızı da durur, yeşil de geçer, alışverişi kendi yapar, makama geç gider, geç gelir, oturur orada. Böyle bir adam. İşte sistem değişiyor. Aday olsun bakayım göreyim. Bitti korku zaten bu" ifadelerini kullandı.