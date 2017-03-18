Siirt'te DBP'li Belediye Başkanı görevden alındı!

Siirt'in Baykan İlçesi'ne bağlı Atabağı Belediye Başkanı DBP'li Muammer Canbulat, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılarak yerine Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'i kayyum olarak atadı.

Terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı Atabağı Belde Belediyesi Başkanı Muammer Canbulat, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

Canbulat'ın yerine Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey, kayyum olarak göreve getirildi.