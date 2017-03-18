X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Siirt'te DBP'li Belediye Başkanı görevden alındı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'te 'li Belediye Başkanı görevden alındı!

DHA
  • Giriş Tarihi: 18.3.2017 20:04 Güncelleme Tarihi: 18.3.2017 20:05
Siirt'te DBP'li Belediye Başkanı görevden alındı!
Siirt'te DBP'li Belediye Başkanı görevden alındı!

'in İlçesi'ne bağlı Belediye Başkanı 'li , İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılarak yerine Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'i kayyum olarak atadı.

Terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı Belde Belediyesi Başkanı , İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

Canbulat'ın yerine Kaymakamı Mehmet Kocabey, kayyum olarak göreve getirildi.