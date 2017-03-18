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Son dakika haberi: 'çu lerle ilgili karar verildi

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  • Giriş Tarihi: 18.3.2017 11:39 Güncelleme Tarihi: 18.3.2017 11:58
Son dakika haberi: Bylock'çu askerlerle ilgili karar verildi
Son dakika haberi: Bylock'çu askerlerle ilgili karar verildi

Fethullahçı Terör Örgütü’nün kriptolu haberleşme uygulaması ’u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 23 şüpheli den, 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

/PDY'nin örgüt içi haberleşmeyi sağlayan kriptolu haberleşme uygulaması 'u kullandıkları tespit edilen 23 TSK mensubu den 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamında yürütülen FETÖ soruşturmalarında dün Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 23 asker gözaltına alındı. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma savcısı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma da, ifadelerine başvurulan askerler tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

20 FETÖ'CÜ ASKER TUTUKLANDI

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sorguları tamamlanan 23 askerden 20'sinin FETÖ terör örgütü haberleşme ağını kullandığı tespit edildi. 22 FETÖ'cü asker tutuklanarak cezaevine gönderildi.