Ülkemizi çok seviyoruz düşmana inat ‘evet’ diyoruz

Kar yağışına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yapacağı Vilayet Meydanı’nı saatler öncesinden dolduran Eskişehirliler referandumda ‘evet’ çıkacağından emin...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gelişi Eskişehir'i ayaya kaldırdı. Binlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinde mitingin yapılacağı Vilayet Meydanı'na girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Alanda ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, adeta kuş uçurmadı. Alanı saatler öncesinden dolduran binlerce vatandaş, zaman zaman atıştıran kara rağmen coşkuyla Erdoğan'ı bekledi. 7'den 70'e her yaşta kadınlar da mitinge büyük ilgi gösterdi. SABAH, meydanların nabzını tuttu. İşte Eskişehirlililer'in referandumla ilgili görüşleri;



Sevinç Görgülü: Türkiye'yi durdurmaya hiçbir Avrupa ülkesinin gücü yetmeyecek. Anayasa değişikliğini içeren 18 maddeyi okudum ve rahat bir şekilde 'evet' diyeceğim.

Meryem Akbulut: Ben köylü kadınıyım. Ülkemi çok seviyorum. Düşmanlarımız çatlasa da ülkem için, başkanlık için 'evet' diyeceğim.

İsmail Eren: Hollanda, Almanya ve AB ne yaparsa yapsın referandum da % 55 'evet' oyu çıkacak. Vatandaş artık bilinçli ve ülkesini de Cumhurbaşkanı'nı da seviyor.

Hasan Atinhar: Bu ülke bizim. Bana göre, referandumda yüzde 60 'evet' çıkacak.

Onur Özdere: Türkiye'nin ayak sesleri duyulmaya başladığı için, korkularından ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar.







Abdülmecit Berk Bişkin: Tayyip Erdoğan'ın da Türkiye'yi iyi yöneteceğine inanıyorum. Dış ülkeler de bundan rahatsız oluyor.

Enver Yeşilkaya: Her şey güzel ülkemiz için. Avrupa ne derse desin biz düşmana inat 'evet' diyoruz.

Yalçın Yenitürk: Türkiye emin adımlarla ilerliyor. Referandumdan yüzde 55 'evet' bekliyorum.

Mehmet Yaşar: Türkiye lider ülke. Liderimiz Cumhurbaşkanımız.

Ayşenur İnal, Fatma Kapaklıkaya, Beyza Şener: Artık gençlerin önü açılıyor. Gençler artık istedikleri meslekleri yapabiliyor. İlk kez oy kullanacağımız için çok heyecanlıyız. Çok şükür ilk oylarımız 'evet' olacak.Cumhurbaşkanımız için her şeye değer. Sonuna kadar arkasındayız.

Kezban Gürdoğan: Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Gençler siyasete hazır. Ben de hazırım. Niye olmasın? Seçebiliyorsak seçilebiliriz de. Yeni sistemle Türkiye'nin hedeflerine daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum.

Büşra Karaca: 22 yaşındaki üniversite öğrencisiyim. 'evet'e tam destek veriyorum.

Seval Sin: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'ye çok şey kazandıracak. Avrupa ülkelerin Türkiye'nin iç siyasetine karışmasınlar. Benim 'evet'imden, 'hayır'ımdan onlara ne? Bizim bakanımızı öyle durdurmaya ne hakları var. Saygısızlık bu.

Yaşar Suyabatmaz: 61 yaşındayım. 2008'de geçirdiğim trafik kazası sonrası yürüme engelli oldum. Koltuk değneklerimle de olsa Erdoğan'ı karşılamaya geldim. Yeni sistemle ülkemizin önü açılacak. Prangalardan kurtulacağız.

Maşallah Yıldırım: Lokanta sahibiyım. Dükkanımın camına "Seni Başkan yaptıracağız inşallah Recep Tayyip Erdoğan" atkısı astım.

Sarıcakayalı Beyaz Melekler grubu: Erdoğan için 'evet' pankartı hazırladık. "Vatan için, bayrak için 'evet' diyoruz. Avrupa ülkelerine karşı dik duruşumuzu 16 Nisan'da göstereceğiz.

Nurten Doğramacıoğlu: Tayyip Erdoğan'ı akıllı, güçlü olduğu için çekemiyorlar. O sadece Türkiye'nin lideri değil, dünya lideri.



ÇOCUKLARIMIZ İÇİN 'EVET'

Emine Kantar: Çocuklarımızın geleceği için 'evet' diyoruz. Avrupa bugüne kadar Türkiye'nin hiçbir doğrusunu kabul etmedi. Tayyip Erdoğan için değil çocuklarımızın geleceği için evet diyorum."

Hasan Gül: Gençlere seçilme hakkı verilmesi önemli. Avrupa'dya bakınca evet dememek mümkün değil.