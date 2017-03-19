Almanya yine PKK’ya kucak açtı

Avrupa, Türk siyasetçilere yasak üstüne yasak getirirken terör örgütü PKK, Frankfurt’ta ‘Hayır’ mitingi yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in Almanya’daki etkinlikleri ise iptal edildi

Türk bakanların gurbetçilerle buluşmasını engellemek için ifade özgürlüğü gibi değerleri hiçe sayan Avrupa, terör örgütü propagandasına bir kez daha kucak açtı. Almanya'nın Frankfurt şehrinde "Nevruz kutlaması" adı altında, PKK'yı öven pankartlar açıldı. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren sloganlar atıldı.



POLİSLER KORUDU

ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin PKK'yı 'terör örgütü listesinde' bulundurmasına rağmen, Alman yetkililer Frankfurt'taki gövde gösterisine hiçbir müdahalede bulunmadı. Reuters ajansının haberine göre 9 bin kişinin toplandığı meydanda teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı ve "Öcalan'a özgürlük" sloganları atıldı. PKK flamalarıyla Alman polisinin korumasında gösteri yapanlar, sözde barış ve özgürlük maskesi altında 16 Nisan'da yapılacak referandum için de 'Hayır' mesajı verdi. Franfurt'taki sözde Nevruz etkinliğine, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD'nin Eş Başkanı Salih Müslim, Kürdistan Ulusal Kongresi Eş Başkanı Rebwar Rashed, HDP milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü ve Mülkiye Birtane de konuşmacı olarak katıldı. Türkiye karşıtı etkinlikte, uluslararası ajanslara "Avrupalılar bizi duysun. Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulasın" mesajı verildi.



'BU TERÖRE DESTEKTİR'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı yazılı açıklama ile "Türk milletinin seçilmiş temsilcilerinin vatandaşlarımızla buluşmasının tehlikeli olduğunu iddia edip, PKK'lı teröristlere meşru aktör muamelesi yapmanın izahı mümkün değildir. Yapılanlar açıkça teröre destek olmaktır" dedi. Dışişleri Bakanlığı da PKK yandaşlarının mitingine izin veren Almanya'ya sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Terör örgütünün, referandumla ilgili sloganların da atıldığı gösterisine izin verilirken, Türkiye'nin milletvekillerinin Türk toplumuyla buluşmalarına her türlü zorluğun çıkartılması, çifte standardın en vahim örneğidir. Bu samimiyetsiz yaklaşımı kınıyoruz" denildi.



NAZİ KAFASI

Almanya'da Türk siyasileri yasaklarla engellemeye çalışan Nazi kafası bu kez AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in peşindeydi. Eker'in dün Almanya'nın Wolfenbüttel kentinde cami ziyareti sırasında planladığı etkinlik ile Salzgitter kentinde konuşma yapacağı etkinlik iptal edildi. Wolffenbüttel Belediyesi, yasak gerekçesi de Haçlı zihniyetinin yansıması niteliğinde oldu. Wolfenbüttel'deki cami ziyaretinin engellenmesine "Dini mahalde, dini amaçlı olmayan etkinlik olması" gerekçe gösterilirken, ikinci durak olan Braunschweig ve Salzgitter kentindeki etkinliklerin yasaklanmasına ise "cami programının yasaklanmasından dolayı, öngörülen yüksek katılım" (Tepki gösteren Türklerin yüksek oranda katılmasının beklenmesi) bahanesi gerekçe gösterildi. Braunschweig Belediyesi'nden yapılan açıklamada da, Eker'in Braunschweig şehir merkezinde bir restoranda katılacağı etkinliğin işletme sahibi tarafından iptal edildiği belirtildi. Bu yasaklamalar Bakan Eker'in vatandaşlarla buluşmasını engelleyemedi. Braunschweig ve Salzgitter kentlerinde ev ziyaretleri yapan Eker, "Bizim buluşmamızı kimsenin engellemeye gücü yetmez. Yani buluşma illa salonlarda olacak diye bir şey yok. İşte buradayız, hep beraberiz" dedi.