Almanya'daki yasaklar, Eker'in vatandaşlarla buluşmasını engelleyemedi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde katılacağı etkinliklere yasak getirilmesi ve iptal edilmesinden sonra Braunschweig ve Salzgitter kentlerinde ev ziyaretlerinde bulundu.

Aşağı Saksonya'da siyasi faaliyet yapması yasaklanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, bugün Hannvor'den Brauchschweig kentine geçerek burada iş adamı Mustafa Öz ve Mardinli El-Zein ailesine misafir oldu.

Ev ziyaretlerinin ardından İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'nın (IGMG) Braunschweig şubesini ziyaret eden Eker, burada eğitim gören çocuklarla sohbet etti.

Eker, Braunschweigh ziyaretininin ardından gittiği Salzgitter kentinde Sülün ailesinin evine konuk oldu.

Mehdi Eker, Salzgitter Belediyesi tarafından iptal edilen etkinliğin düzenleneceği "Ümit Palace" adlı salonun sahibi Erkan Akın'dan da bilgi aldı.

AK Parti Genel başkanı Mehdi Eker burada yaptığı açıklamada, Türkiye Dışişleri Bakanlığının Alman tarafına kendisinin Hannover kentinde konuşma yapacağını bildirildiğini ve bunun dün kedisine tebliğ edilen yazıda da yer aldığını anımsatarak, "Dolaysıyla Hannover bölgesinde benim 15 gün öncesinden buraya geleceğime dair Dışişleri Bakanlığı Alman makamlarını bilgilendiriyor. Kendileri itiraf ediyor. İşte beraberiz. Bizim buluşmamızı, görüşmemizi, birebirimize duyduğumuz muhabbeti kimsenin engellemeye Allah'ın izniyle gücü yetmez. Yani görüşme, buluşma, anlaşma illa resmi salonlarda olacak diye bir şey yok. İşte bakın buradayız, hep beraberiz." dedi.

"İBRET VERİCİ"

Bugünkü ziyareti kapsamında, bir hemşehrisinin evinde kalabalık vatandaş grubuyla buluştuğuna da işaret eden Eker, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunlar bize gerçekten mani olmaz. Fakat onların da hukuk anlayışını, demokrasi anlayışını ve aslında demokratik değerlere ne denli bağlı olduklarını göstermesi açısından da ibret verici. Avrupa'nın değerleri sadece kendileri içindir. Avrupa Birliği'nin üzerine bina edildiği demokrasi, ifade hürriyeti, düşünce özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, çoğulculuk, bu değerlerin hiçbirisini maalesef burada uygulamada biz görmüyoruz."

Sudan bahanelerle programların yapılmasına izin verilmediğini vurgulayan Eker, "Wolfenbüttel camisine gideceğiz. 'Caminin otoparkı yeterli değil, buraya etraftaki diğer toplantılar iptal edildi, dolayısıyla vatandaşlar da buraya gelecekler. Buranın da otoparkı yeterli değil. Bu camiye gelemez' diyor. 'Eğer camiye gelirse biz camiyi ibadete kapatacağız.' Bunu söylüyor resmen." şeklinde konuştu.

Caminin ibate kapatılmasının suç olduğunun ifade edildiğini belirten Eker, "Eğer gelirse size 20 bin avro para cezası keseceğiz diyor. Yani bunu açık bir şekilde söylüyor. Yazılı olarak iletiliyor. Size de diyor ki 15 gün öncesinden izin alınması lazım. Herkese sudan bahaneyle bunu söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

BERLİN'E DE GEÇECEK!

Katılacağı etkinliklere getirilen yasaklardan dolayı Aşağı Saksonya programını erkenden tamamlayan Eker, Berlin'e geçerek buradaki vatandaşlarla buluşacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in bugün Almanya'nın Wolfenbüttel kentinde cami ziyareti sırasında etkinlik yapması yasaklanmış, Salzgitter kentinde konuşma yapacağı bir etkinliğin de Salzgitter Belediyesinin yasaklamasının ardından iptal edilmişti.

Eker'in dün Hannover'de katılacağı etkinlik, belediyenin daha önce verdiği izni geri çekmesiyle yapılamamıştı.

Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius da Eker'in bu eyalette düzenleyeceği siyasi faaliyetlere yasak getirildiğini ifade etmişti.