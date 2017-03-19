Başbakan Binali Yıldırım, Sivas mitinginde açıklamalarda bulundu. Sivas'a 3 müjde birden veren Başbakan Binali Yıldırım, "26 yol yapım projesi devam ediyor. Yıldızdağ yolu yapılacak, başka yolu yok. Sivas'ı Karadeniz limanlarına daha hızlı bağlayacak tünelde sona geldik. Ankara'dan Sivas'a hızlı trenin sesi duyulmaya başladı. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu hattı açacağız. 2 saatte ver elini Ankara. Burada duracak değiliz. Devamında Erzincan var, Erzurum var, Kars var, Bakü var, Azerbaycan var. Stadyumu yaptık, mevcut stadyumun yerini şehir parkı yapıyoruz. Sivas için yapıyoruz. Helal olsun. Kızılırmak sahil düzenlemesi tamamlanacak, Sivas'ın çehresi değişecek. Sivas Üniversitesi'ndeki gençlerimiz için bir projemiz var. 10 bin kapasiteli yurtlar yapma kararı aldık. Hayırlı olsun. Sivas'a hukuk fakültesi kuruyoruz."

"Türkiye'yi her türlü zorbalıktan çekip çıkarmaya hazır mısınız? Allah sizden razı olsun. Bizim kalbimiz Türkiye kadar, biz Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklıyoruz. 15 yıl boyunca, batıyı doğudan, kuzeyi güneyden ayrı tutmadık. Sivas nereden nereye geldi bunu en iyi siz biliyorsunuz. Sivas'a 15 yılda tam 18 milyar yatırım yaptık. Helal hoş olsun. Sivas her şeyin en iyisine layık. Sivas'ta ihracatı 8 buçuk milyondan, 200 milyon doların üzerine çıkardık. 6 bin 400 konut yaptık, 2 bin 355 derslik yaptık. Sivas'ın evladı İsmet Yılmaz'ı Milli Eğitim'in başına getirdik"

"4 EYLÜL'ÜN YAPIMINI TAMAMLADIK"

"Sizin için Ankara'da, Sivas'a daha fazla nasıl yatırım yapabiliriz diye çalışılıyor. Sivas'taki okulları 14 bin tablet bilgisayara öğrencilerimize, öğretmenlerimize verdik. Üniversite gençlerimizin yurt kapasitesini 5 kat artırdık. 10 barajın yapımını tamamladık. Ve birçok fidan dikme projelerini tamamladık. Köylümüzün çiftçimizin her zaman yanında olduk. Köylüye 1 milyar 700 milyon destek yaptık. Sivas doğalgazla buluştu mu? Sivas'a 25 bin kişilik Yiğidolara yakışan stat yaptık mı? 4 Eylül'ün yapımını tamamladık. Çok da güzel bir stadyum olmuş. Sivasspro'a üstün başarılar diliyorum."

'ATATÜRK'ÜN MİRASINI YİYENLER KADINLARIMIZA SİYASETİ GİRMEYİ ÇOK GÖRÜYOR'

"Kılıçdaroğlu diyor ki, 18 yaşında da siyaset mi olur? Bunlar hakikaten ağızlarından çıkanı kulakları duymuyor. 18 yaş değil mesele. Mesele statüko, zihniyet, geleceğe güvenmeme, gençlere güvenmeme. Diyor ki 18 yaşında vekil yapacaksınız, askerlikten muaf edeceksiniz. Bunu söylerken 18-25 yaş arasındaki vatandaşlarımızın 9 milyonun, 5 milyonunun genç kızlardan olduğunu hatırlamıyor. Sizi yok sayıyor. Bu CHP'nin insandan anladığı budur. Peki askerliği erkekler yapıyor, kadınlarımız ne olacak? Onlar da mı siyasete girmesin? Atatürk'ün partisi. Atatürk kadınlara seçilme hakkını 1934'te bütün Avrupa ülkelerinden daha önce verdi. Ama onun mirasını yiyenler kadınlarımıza siyasete girmeyi çok görüyorlar. Olmasın diyorlar. Bunun cevabını kadınlarımız, kızlarımız, hanımefendiler 16 Nisan'da vermeye hazır mısınız?"

"SİVAS'IN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK"

"26 yol yapım projesi devam ediyor. Yıldızdağ yolu yapılacak, başka yolu yok. Sivas'ı Karadeniz limanlarına daha hızlı bağlayacak tünelde sona geldik. Ankara'dan Sivas'a hızlı trenin sesi duyulmaya başladı. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu hattı açacağız. 2 saatte ver elini Ankara. Burada duracak değiliz. Devamında Erzincan var, Erzurum var, Kars var, Bakü var, Azerbaycan var. Stadyumu yaptık, mevcut stadyumun yerini şehir parkı yapıyoruz. Sivas için yapıyoruz. Helal olsun. Kızılırmak sahil düzenlemesi tamamlanacak, Sivas'ın çehresi değişecek. Sivas Üniversitesi'ndeki gençlerimiz için bir projemiz var. 10 bin kapasiteli yurtlar yapma kararı aldık. Hayırlı olsun. Sivas'a hukuk fakültesi kuruyoruz."

"HÜKÜMETE SİZ KARAR VERİYORSUNUZ"

"Bu sistemle artık zayıf iktidarlar yok, 28 Şubat'lar, 12 Eylül'ler, 27 Mayıs'lar, 15 Temmuz'lar yok. Vesayetler, darbeciler, kumpasçılar kenara atılıyor. Tek güç sizin gücünüz. Milletin gücü üzerinde hiçbir güç kalmıyor. Siyaset güçleniyor, hükümet istikrarlı hale geliyor. Bu sisteme göre seçim olunca mutlaka tek başına güçlü bir hükümet çıkıyor. Hükümete siz karar veriyorsunuz. Sandıkta karar veriyorsunuz. İki sandık var. Birinde cumhurbaşkanı, diğerinde vekilleri seçiyorsunuz. O akşam sandıklar açıldığında kimin ülkeyi 5 yıllığına yöneteceğini anlamış olacaksınız."

"BUNLAR HER ŞEYİ ÇİFT GÖRMEYE BAŞLADILAR"

"Tek adam, diktatörlük diyorlar. 5 yılda sandıkla gelen sandıkla giden bir adam olduğunda diktatörlük olur mu? Kılıçdaroğlu'nun keyfi için 2 tane mi cumhurbaşkanı seçeceğiz? Bunlar sırayı şaşırmışlar. Olmadı iki tane vali, olmadı iki tane muhtar. Bunlar her şeyi çift görmeye başladılar. Bunlar pusulayı şaşırdı. Niye böyle biliyor musunuz? Bugünlerde HDP ile fazla düşüp kalkıyorlar, onlar gibi eş başkanlığa kafayı takmış durumdalar. Kardeşim, Türkiye'de böyle işlere yer yok."

"BİR TÜRKİYE, ÜÇ TÜRKİYE OLACAK"

"Bütün dünyaya ilan ediyorum bu sistem Erdoğan için değil, her doğan içindir. Başlanan işler yarıda kalmayacak. Eserler başlayınca bitecek. Siyasi tarihimizde görülen hükümet kuramama gibi bir sorun artık olmayacak. Hükümet güvenoyu aldı, almadı. Hükümet programı okundu, okunmadı böyle bir şey yok. Çünkü sandıkta kararı siz veriyorsunuz sevgili Sivaslılar. İşler daha hızlı yapılacak bir Türkiye, üç Türkiye olacak. 2023'te cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi bu sistemle birlikte dünyanın iki elin parmaklarıyla sayılacak ülkeleri arasına sokacağız. Bürokrasiyi azaltacağız. Büyümeyi hızlandıracağız. Hızlı karar alan, hızlı iş yapan reformları geciktirmeyen etkin bir hükümet sistemi devreye girecek"

"TERÖRÜ TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARACAĞIZ"

"Bütçe kanunun hükümet adına cumhurbaşkanı yapacak. Ve aynı zamanda cumhurbaşkanının bütün faaliyetleri, çalışmaları Meclis tarafından denetime altına alınacak. Milletvekillerimiz seçmenleriyle bölgesiyle, illeriyle daha çok vakit ayıracak, daha fazla sizin hizmetinizde olacak. Kanun yapımında Meclis mutlak suretle hakim olacak. Daha güvenli daha huzurlu bir Türkiye'ye birlikte erişeceğiz. Bu gelişecek olan sistemle terörle mücadelemiz daha kararı hale gelecek. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız. Kurumsal yenileme ve güvenlik politikaları kararlı şekilde uygulanacak."