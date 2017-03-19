Çanakkale ruhuyla ‘evet’

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan ağabeyi Gökhan Esen ile birlikte gazi olan Volkan Esen: Hem kardeşim hem de vatanım için “evet” diyeceğim

15 Temmuz darbe girişiminde Üsküdar Çengelköy'de şehit olan ağabeyi Gökhan Esen (36) ile birlikte vatanını savunurken gazi olan Volkan Esen SABAH'a konuştu. Kardeşinin cuntacıların vurduğu vatandaşlara yardım ederken sırtından vurularak şehit edildiğini belirten Esen, "O gece ikimiz de Çanakkale ruhuyla sokağa çıktık. Ağabeyim her zaman Türkiye'nin yeni bir yönetim sistemine ihtiyacı olduğunu söylerdi. Hem onun için hem vatanımız için "Evet" diyeceğim. 15 Temmuz bu milletin uyanışıydı. 16 Nisan ise direnişi olacak" diye konuştu.



TÜRKİYE İÇİN 'EVET'

Gazi Esen "Aile olarak hepimiz 15 Temmuz'da kurulan tuzağa en iyi cevabımızı verdik. Ağabeyim hayatta olsa kesinlikle "Evet" derdi. Çünkü sürekli olarak mevcut sistemden kaynaklanan aksaklıkları dile getirirdi. O şehit olunca onun taşıdığı bayrağı da devralarak hem onun için hem de tüm ülkemizin geleceği için 'Evet' diyeceğim" dedi. Avrupa'nın 'Hayır' propagandasına destek vermesinin altında Türkiye'nin önünü kesmek istemesinin normal olduğunu söyleyen Esen " Avrupa'nın gerçek yüzünü zaten 15 Temmuz sonrası görmüştük. Son yaptıkları gerçekleri görmemiz için daha iyi oldu. Hepimiz 16 Nisan'da sandığa gideceğiz. Kendi ülkemizin menfaati için 'Evet' diyeceğiz" diye konuştu.