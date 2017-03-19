Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İlim Yayma Vakfı'nın programında konuşuyor. İşte konuşmasına Adıyaman'daki depreme ilişkin açıklamalarla başlayan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

ADIYAMAN'DAKİ DEPREM...

"Adıyaman Samsat'ta 3.6'yı bulan sarsıntılarla ilgili geçmiş olsun diyerek konuşmama başlamak istiyorum. Adıyamanlı kardeşlerime ve milletime geçmiş olsun diyerek tespit çalışmalarının başladığını da bildirmek istiyorum."

40 YIL SİNSİCE KURULAN PALNLAR İŞTE BÖYLE BOŞA ÇIKAR

Bu ocaktan çıkan hiçbir genç hiçbir zaman ekmeğini yediği vatanına kurşun sıkmadı. O sözde altın nesil safsatalarıyla ihanet edenlerden olmadı. Takiye yaparak milleti kandıracaklarını zannedenlerin durumu ortada. İşte 40 yıl boyunca sinsice kurulan planların hepsi işte böyle bir gecede boşa çıkar. Gücümüz var, güçlüyüz. Orduyu, polisi yargıyı ele geçirdik. Öyleyse biz yaparız diyenler. Bir gecede evet o ilahi tokadı yiyerek milletimizin o duruşuyla bozguna uğramıştır.

DİN SAMİMİYETTİR

Peygamberimizin bir hadis-i şerifini özellikle ibret olması bakımından burada sizlerle paylaşmak isterim. "Din samimiyettir(3 defa)" Sahabeden bazıları "Din kime karşı samimi olmaktır ya Resulallah?" diye sorunca efendimiz (S.A.V) "Allah'a, kitaba, rasulune, müslümanların önderlerine ve btütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır" buyuruyor.

O GÜNLERİ UNUTMADIK

Bu ülkede ne bedellerin ödendiğini çok iyi biliyorsunuz. utanç günlerini unutmadık. Unutmayacağız. özgürlüklerin raga kaldırıldığı o dönemleri hep hatırlayacağız.

IMF'YE BORCU SIFIRLADIK

IMF ile görüşürken siz Türkiye'yi mi yöneteceksiniz, parayı mı? diye sorduk. Türkiye'yi yönetecekseniz kusura bakmayın biz yönetiyoruz dedik. 23,5 milyar dolar IMF borcumuzu sıfırladık. Bitti. Ondan sonra onlar bizden borç istedi. "5 milyar dolar bize borç verir misiniz?" dediler. "Veririz" dedik. Bu noktaya geldi. Tüm mesele azimdir inançtır. Tabi ki işini de bilmektir. Karşımızda esnafın sifrahsız çalıştığı. Memurunun maaşını ödeyemeyen bir Türkiye... Eğitim sistemi çökmüş, sağlık sistemi gitmiş. Adalet sistemi alarm veren bir Türkiye. Ülkemizi işte bu vahim tablodan kurtararak Allah'a hamdolsun bu günlere geldik. Reformları hayata geçirdik. Vatandaşına tepeden bakan bir anlayış yerine ona hizmetkar olan bir anlayışı hakim kıldık.