Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: FETÖ'ye sahip çıkıyorlar çünkü...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya istihbaratının FETÖ konusunda aklayıcı bir rol ile devreye girmesi hakkında tepki ve tespitlerini aktardı. Kalın'a göre istihbarat örgütleri ihanet örgütünü hala kullanılabilir bir silah olarak yedekte tutuyor.

Terörist ve kaçaklara ev sahipliği yapan Almanya'da istihbaratın FETÖ hakkında aklayıcı ve koruyucu tavır takınmasına CNN Türk'te katıldığı bir programda tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bunun nedeni olarak ise FETÖ'yü 'kullanılabilir bir enstrüman olarak görmeleri' olarak değerlendirdi.



''YAPTIKLARI TÜRKİYE'Yİ BOŞA ÇIKARMAK!''



Konuşmasında Almanya'nın 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası gösterdiği genel tavırlara yer veren Kalın, Alman İstihbarat Başkanı'nın Türk İstihbaratı'na danışmadan FETÖ hakkında yorum yapmasını şu şekilde yorumladı:



''Bu tıpkı bizim Avrupa'da gerçekleşen bir olayı Avrupa ülkelerine sormadan olay hakkında konuşmamıza benziyor. Yaptıkları resmen FETÖ'yü aklama operasyonu ve Türkiye'yi boşa çıkarmak!''



''TÜRKİYE'YE KARŞI YENİ ENSTRÜMANLAR''



Almanya'nın daha önce PKK'ya da arka çıktığını belirten Kalın, FETÖ'ye de arka çıkmalarını beklediğini söyledi. Almanya'nın terör örgütlerine karşı olan bu tutumunu ''Bunları Türkiye'ye karşın kullanabilecekleri enstrümanlar olarak görüyorlar. '' şeklinde belirtti.



''DİPLOMASİDE BÖYLE BİR ŞEY YOK''



Programda Amerika'daki Başkan değişimi hakkında konuşan Kalın, Amerika'nın 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasındaki tutumu ve Donald Trump'tan beklentileri hakkında konuştu.



15 Temmuz sonrası ABD İstihbaratı'nın da Alman istihbaratı ile benzer şekilde hareket ettiğini söyleyen Kalın, ''15 Temmuz sonrası ABD istihbaratı, 15 Temmuz FETÖ tarafından yapılmadı dediler, bir de bunun üzerine kendilerince delil hazırlayıp bunu ''sızdırdılar.'' Bu olay hakkında kamuoyu oluşturmaktan başka bir şey değil.'' dedi. Raporun, tıpkı Almanya gibi, Türkiye ile istihbarat kurulmadan hazırlanmasını değerlendiren Kalın, '' Diplomaside böyle bir şey yok. Temasta bulunmaya çalıştığımızda da tarafımıza cevap verilmedi'' şeklinde konuştu.



FETÖ LİDERİNİN İADESİNİ BEKLİYORUZ

Obama yönetiminin Türkiye'nin isteklerini göz ardı ettiğini dile getiren İbrahim Kalın, Trump yönetimi'den FETÖ'nün iadesini beklediğini belirtti. Bu konuda Donald Trump ile temasa geçildiğini ve Trump'ın bu konunun takip edeceğini belirttiğini söyledi.