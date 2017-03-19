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ARKADAŞINA GÖNDER Iğdır'da astsubaya silahlı saldırı!
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'da a !

AA
  • Giriş Tarihi: 20.3.2017 00:29 Güncelleme Tarihi: 20.3.2017 00:32
Iğdır'da astsubaya silahlı saldırı!
Iğdır'da astsubaya silahlı saldırı!

'da bir uğradığı da yaralandı.

Kentin Suveren köyü kırsalında, kendisini ziyarete gelen kız arkadaşıyla oturduğu ve yakındaki bir askeri birlikte görev yaptığı belirtilen çavuş G.P'ye, bölgeye gelen ve yüzleri maskeli olduğu belirtilen 2 kişiden biri av tüfeğiyle ateş açtı.

Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan ve olay yerine gelen ambulansla hastaneye G.P'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede araştırma başlatan Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya ilişkin M.K. ile M.Ç'yi kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların saldırıyı gasp amaçlı gerçekleştirmiş olabileceği ve konuya ilişkin araştırmanın sürdüğü belirtildi.