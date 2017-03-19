Şehitler Abidesi’nde kardeşlik mesajı...

Çanakkale'de dün 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temel atma töreni, 18 Mart Stadyumu ve Gelibolu Şehitler Abidesi'nde olmak üzere 3 ayrı tören düzenlendi. İlk tören Cumhuriyet Meydanı'nda 09.00'da gerçekleşti. Çelenk kondu, 21 pare top atıldı. Ardından eş zamanlı olarak stadyumda ve Lapseki'deki 1915 Çanakkale Köprüsü'nde temel atma törenleri gerçekleşti.



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Gelibolu Şehitler Abidesi'ndeki son törende ise saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve dua okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım, İstiklal Harbi ve Çanakkale şehitlerinin çocuklarının bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asli unsurları olduğunu belirterek "Onların arasına fitne sokmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.



TÜRK YILDIZL ARI NEFES KESTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Akar, Şehitlik Defteri'ni imzaladı, şehitliklere karanfil bıraktı. 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ile şehit torunları ve gazilerin de katıldığı törende askeri orkestra da konser verdi. Denizden askeri gemiler geçerken Türk Yıldızları'nın gökyüzünde yaptığı akrobasi nefesleri kesti. Abidenin bulunduğu noktada 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğrafların yer aldığı 15 Temmuz Sergisi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajında "15 Temmuz'da yaşananların Çanakkale'yi yedi düvele mezar eden ruhun ne kadar diri olduğunu hepimize gösterdiğine inanıyorum" dedi.