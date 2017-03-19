Tahtları sallanacak

Bahçeli: 16 Nisan’da Türkiye’de sistem değişecek. Avrupa’da ise tahtlar sallanıp rejim değişikliklerinin ilk kıvılcımı çakılacaktır. Bu yüzden monarşik yönetimler huzursuz ve sancılıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum startını Elazığ'da düzenlenen miting ile verdi. Yeni anayasaya ilişkin konuşan Bahçeli, "16 Nisan'da Türkiye'de sistem değişecek. Avrupa'da ise tahtlar sallanacak" mesajı verdi. 15 Temmuz'dan sonra sistemin yeniden inşasını zorunlu gördüklerini belirten Bahçeli, 15 Temmuz'un bir haçlı operasyonu olduğunu belirterek, "16 Nisan'da Türkiye'de sistem değişecek. Avrupa'da ise tahtlar sallanıp rejim değişikliklerinin ilk kıvılcımı çakılacaktır" dedi. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satırbaşları şöyle:



15 TEMMUZ'DAN SONRA...

Yeni anayasaya ilişkin Bahçeli, "Adalet ve kalkınma partisi ile 18 maddelik anayasa değişikliği üzerinde anlaştık. Çarpıtmamalara, çarpık kafalara aramızdan çıkan çürüklere bakmayın. İlkelerimizden taviz vermedik. Ülkülerimizden ayrılmadık. 15 Temmuz'dan sonra sistemin yeniden inşasını zorunlu gördük. Tüm dünya üzerimize gelirken çatışıp, ayrı düşemezdik" dedi.



"HAÇLI OPERASYONUYDU"

Bu cinayet şebekelerinin en şerefsizi, adisi, sinsisi FETÖ 15 Temmuz'da silaha sarılmıştır. 15 Temmuz bir haçlı operasyonuydu. Planlaması Pensilvanya'daki hoca kılıklı hain arkasından itekleyip kumanda eden güçler tarafından yapılmıştır. 16 Nisan'da Türkiye'de sistem değişecek. Avrupa'da ise tahtlar sallanıp rejim değişikliklerinin ilk kıvılcımı çakılacaktır. Bu yüzden monarşik yönetimler huzursuz ve sancılıdır. Hükümetler şaşkın ve şuursuzdur.



FETÖ, PKK, PYD...

Daha anayasada ne yazdığını bilmeyen zahmet edip de bir maddesini açıp okumamış CHP Genel Başkanının uykularını kaçıracaktır. Hayırcı kafilenin içindeki FETÖ, PKK, PYD ... Perinçek lobisi ve Türk düşmanlarını tir tir titretecektir. Bu 'Evetler' Avrupa'ya kapak işgal planı yapanlara tokat olacak alayını silindir gibi ezip geçecektir.



15 TEMMUZ ÇANAKKALE RUHU

15 Temmuz'da Türkiye'yi Çanakkale ruhu kurtarmıştır. Al bayrağımızın düşmesini, İstiklal marşımızın susmasını, ezanımızın kesilmesini asla sineye çekemeyiz. Çanakkale dünyanın en büyük şehitliğidir. Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere Elazığlı şehidimiz Fethi Sekin ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.



SELÇUK ADIGÜZEL/VEDAT YETİK