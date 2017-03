Türkiye Cumhuriyeti bizim son devletimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yıl törenlerinde konuştu

"Batı biliyor ki, Cumhurbaşkanlığı sistemi yeni Çanakkale zaferlerinin yolunu açacak, korkuları bundan"

"Ama beyhude uğraşıyorlar. Yarasalar istedi diye güneş doğmaktan vazgeçmez"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye yönelik tavrını eleştirerek "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin siyasetten ekonomiye diplomasiden yatırımlara kadar her alanda yeni Çanakkale zaferlerinin yolunu açacağını iyi biliyorlar. Beyhude uğraşıyorlar. Onlar istese de istemese de Türk milletinin yeniden dirilişi kaçınılmazdır" dedi. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yılı nedeniyle düzenlenen stadyum törenine katılan Erdoğan, şu mesajları verdi:



ECDADIMIZA LAYIK OLMAK

Hedefimiz Türkiye'yi dünyanın 10 ekonomisinden biri haline getirmek. Ama görüyoruz ki mevcut sistemle daha fazla ileriye gidebilme imkânımız yok. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en yenilikçi, en reformcu projelerine imza atmış bir kadro olarak milletimize, yönetim sistemimizde de tarihi bir değişim teklif ediyoruz. Evet 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak olan anayasa değişikliği ile Türkiye yönetim sistemini değiştiriyor. Sistemin esası istikrar ve güven ortamını garanti altına almaktır.

Çok partili hayata geçtiğimiz 1950'den beri 48 hükümetin değiştiği, hükümet ömürlerinin ortalama 16 ay olduğu mevcut sistem milletimize çok büyük bedeller ödetti. Madem en büyük 10 ekonomi arasına girmeyi hedefliyoruz, öyleyse bu ülkelerle rekabet etmemize fırsat sağlayacak bir yönetim sistemine ihtiyacımız var.



İLK DEĞİL SON DEVLET

Bunun adını Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak koyduk ve milletimizin huzuruna getirdik. Bu sistem öyle tercüme filan da değildir. Yerlidir, millidir. Onun için de anayasa değişikliği ile gelen Cumhurbaşkanlığı sistemini milli, yerli ve demokrat olan herkes inanıyorum ki sahiplenecektir. Bizim gayemiz Çanakkale'de yedi düvele meydan okuyan, dönemin en modern ordularını dize getiren ecdadımıza layık olabilmektir.

Bir asır önce kahraman askerlerimiz Çanakkale sırtlarında, kıyılarında düşmana dünyayı dar ederken, birileri 'Bu savaşa ne gerek var' havasındaydı. Fırsat bulsalar İstanbul'un anahtarlarını kendi elleriyle teslim ederlerdi. Tıpkı bugün "Suriye'de ne işimiz var", "Irak'ta ne işimiz var", "Kafkaslard'a, Afrika'da ne işimiz var" diyenler gibi. Türkiye Cumhuriyeti ilk değil, son devletimizdir. Dolayısıyla Osmanlı da bizimdir, Selçuklu da bizimdir, binlerce yıllık tarihimizde gelip geçmiş tüm devletler bizimdir.

15 Temmuz'da darbeye kalkışan FETÖ ihanet çetesi mahkemelerde hesap veriyor. Yakalandıklarında itiraf ettikleri ne varsa şimdi hepsini inkâr ediyorlar. İstedikleri kadar inkâr etsinler, ortada 249 vatandaşımızın şehadeti, 2 bin 193 vatandaşımızın yaralanması var. Ortada istiklali ve istikbali tehdit edilen bir millet var. O gece dökülen kanın sorumlusu kim? Vatandaşlarımızın üzerine tankla topla saldıran, Meclisimizi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, Özel Harekât Merkezi'ni bombalayanlar kim?



YAZIKLAR OLSUN!

Yeni sistem konusunda garip bir tablo ile karşılaştık. Terör örgütleri de ana muhalefet de yeni sisteme karşı. Hollanda atları, itleri vatandaşlarımızın üstüne sürüyor. Merkel de onların yanında. Yazıklar olsun size!

Ama ne yaparsanız yapınız, bu milleti yolundan çeviremeyeceksiniz. 16 Nisan'da benim milletim Batı'nın bu yanlış tavırlarına en güzel cevabı inşallah sandıkta demokratik bir şekilde verecektir. Yurtdışında 3 milyona yakın seçmenimiz var. Almanyasıyla, Hollandasıyla, Avusturyasıyla, İsviçresiyle, Belçikasıyla Danimarkasıyla kim olursa olsun biliniz ki Cumhurbaşkanınız her zaman dik durdu, bundan sonra da dik duracak. 'Hayır' diyenlere sonuna kadar açtıkları kapıları, 'evet' diyenlere sıkı sıkıya kapattılar. Öyle ki bakanlarımız sürekli salonların iptalleriyle sudan bahanelerle dışlandılar. Kendi konsolosluk binamıza giremedik. Eğer böyle giderseniz bunun karşılığını Türkiye'den de bulacaksınız.



YENİDEN DİRİLİŞ...

Türkiye'de yapılan halk oylamasından size ne? Ama onlar bu değişimin ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Bir asır önce 'hasta adam' diyerek güya taziyesine geldikleri Türklerin onları Çanakkale'de nasıl hüsrana uğrattığını unutmamışlar. Cumhurbaşkanlığı sistemi siyasetten ekonomiye kadar her alanda yeni Çanakkale zaferlerinin yolunu açacak, bunu iyi biliyorlar. Beyhude uğraşıyorlar. Yarasalar istemiyor diye güneş doğmaktan vazgeçmez. Onlar istese de istemese de Türk milletinin yeniden dirilişi kaçınılmazdır.



'VERECEK TEK KARIŞ TOPRAĞIMIZ YOK'

"Bu ülkenin ne teröriste ne de onların arkalarındaki güçlere verecek tek bir karış toprağı, feda edecek tek bir insanı yoktur. İşte bunun için, her fırsatta ne diyoruz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İşte bu bizim rabiamızdır. Bölünmeyeceğiz."



'KATİLER CEZASINI ÇEKECEK'

"Milletimiz müsterih olsun o katiller ve onları destekleyen kim varsa hak ettikleri cezayı alacaklar. 16 Nisan'dan sonra parlamento inanıyorum ki onlarla ilgili idam talebinizin de gereğini yapacaktır. Bu bana geldiği zaman tereddütsüz onaylarım. George ne diyecek? Şu ne diyecek, bu ne diyecek? Bunlar bizi ilgilendirmez. Halkım ne diyecek? Hak ne diyecek? Bizi bu ilgilendirir."



'DEĞİŞİM İHTİYACI ARTIK KAÇINILMAZ'

"15 Temmuz musibeti bize ülkemizin uzun zamandır ihtiyacı olan bir değişimin artık kaçınılmaz olduğunu gösterdi. Hem bu tür musibetlerle bir daha karşılaşmamak hem de 2023 hedeflerimize ulaşmak, 2053 ve 2071 vizyonumuzu gerçekleştirmek için ihtiyacımız olan yeni yönetim sisteminin startını verdik. Parlamentomuzda AK Parti ile MHP bu konuda müşterek hareket etme kararı aldı. Siyasi partilerimiz üzerlerine düşeni yaptı, Meclis üzerine düşeni yaptı, sıra milletimizde."