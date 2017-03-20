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ARKADAŞINA GÖNDER Başbakan Binali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret!
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AA
  • Giriş Tarihi: 19.3.2017 22:02 Güncelleme Tarihi: 20.3.2017 01:43
Başbakan Binali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret!
Başbakan Binali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret!

, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen 4. Sınıf Emniyet Müdürü 'in 'taki ailesine taziye inde bulundu.

, Valilik inin ardından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Ertekin'in, Mevlana Mahallesi'ndeki babaevine geçti.

Apartmanın önünde şehidin yakınları ve kalabalık vatandaş grubu tarafından karşılanan Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulunuldu.

Bazı vatandaşlar, "Cumhurbaşkanımıza büyük selamlar", " sizinle gurur duyuyor", "Vatan için evet" sloganı atarak Yıldırım'a çiçek verdi.

Çocukları öpen, halkla kucaklaşan Yıldırım, vatandaşlardan dua istedi, onlarla fotoğraf çektirdi.

Başbakan Yıldırım daha sonra ailenin 4. kattaki evine geçti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık bir saat sürdü.

Yıldırım, ziyaret sonunda alkışlarla uğurlandı.